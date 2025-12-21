 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Tras amenazas

Allanaron a un hombre que realizaba préstamos ilegales en Concordia y encontraron $25 millones

21 de Diciembre de 2025
Imagen del operativo.
Imagen del operativo. Foto: El Entre Ríos.

Allanaron a un hombre que realizaba préstamos ilegales en Concordia y encontraron $25 millones. Un hombre de Concordia fue detenido tras un allanamiento realizado por la Policía de la Comisaría Segunda en el marco de una investigación sobre préstamos ilegales y amenazas. El operativo se llevó a cabo tras la denuncia de un hombre que aseguró haber sido amenazado por el prestamista, quien lo habría obligado a seguir pagando un crédito, a pesar de haber cancelado la deuda.

 

 

La denuncia reveló que el individuo había solicitado un préstamo de $1.500.000 hace dos años, con una promesa de cancelación en 12 cuotas de $150.000. Sin embargo, el hombre denunciante indicó que nunca recibió ningún recibo por los pagos realizados, y a pesar de haber completado el pago total de la deuda, el prestamista continuaba visitándolo en su domicilio para exigir más dinero. Además, lo amenazó para seguir recibiendo pagos y mantenerlo en una posición deudora. Según la Policía, esto fue lo que motivó la denuncia formal que derivó en la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de Concordia.

Operativo y hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo

 

Parte de lo secuestrado en la vivienda. Foto: El Entre R&iacute;os.
Parte de lo secuestrado en la vivienda. Foto: El Entre Ríos.

 

En el allanamiento realizado en la casa del sospechoso, los agentes de la policía encontraron documentos relevantes para la investigación, que podrían ayudar a determinar la magnitud de las actividades ilegales del prestamista. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los oficiales fue la cantidad de dinero en efectivo hallada en el inmueble: $25 millones en pesos argentinos y USD 2.000, lo que apunta a la posibilidad de que el individuo estuviera realizando una actividad financiera clandestina y sin registro formal. (Con información de El Entre Ríos)

 

Temas:

prestamista ilegal Concordia
