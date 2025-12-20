 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Operativo de Policía Federal

Detuvieron a un sujeto que estaba prófugo por un asalto en Paraná

Fue tras un operativo de Policía Federal que implicó reiterados rastrillajes, averiguaciones encubiertas y una serie de vigilancias, tras lo que se estableció una posible zona que el sospechoso utilizaría para trasladarse.

20 de Diciembre de 2025
Detenido en Paraná
Detenido en Paraná Foto: Policía Federal Argentina (PFA)

Detuvieron en Paraná a un hombre de 46 años sobre el cual pesaba un pedido de captura por el delito de “Robo agravado”; fue en el marco de una intervención supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

 

El operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná y se inició al momento en que los efectivos de dicha dependencia realizaban un relevamiento a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), a los fines de identificar a posibles infractores de la ley en la citada capital entrerriana.

 

Producto de aquella compulsa de datos, los uniformados identificaron a un hombre que se hallaba prófugo de las autoridades judiciales, a raíz de haber sido imputado por el delito de “Robo agravado”.

Detenido en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a Federal Argentina (PFA)
Detenido en Paraná (foto Policía Federal Argentina (PFA)

Consecuentemente y con el aval judicial, el personal policial desplegó diversas tareas de campo y minuciosos análisis informativos, con el objetivo de obtener domicilios asociados y perfiles de redes sociales del implicado.

 

Gracias a estas pesquisas, sumado luego a reiterados rastrillajes, averiguaciones encubiertas y una serie de vigilancias, se estableció una posible zona que el sospechoso utilizaría para trasladarse.

 

Con el total de las pruebas aportadas, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la Dra. Cecilia Bértora, Secretaría de la Dra. María. Gabriela Garbarino, ordenó su inmediata detención.

 

Atento a ello, los agentes policiales montaron un discreto operativo en la zona investigada, logrando en un determinado momento vislumbrar a un individuo de similares características a las del buscado. Al corroborar que se trataba del imputado, procedieron a detenerlo sobre la vía pública, en la intersección de las calles Perú y Courreges.

 

El detenido, de 46 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

Temas:

Policía Federal Argentina Pedido de captura Asalto Paraná
