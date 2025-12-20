Secuestraron dinero y un auto tras allanamientos por el robo de $9 millones en Federal

El Ministerio Público Fiscal llevó a cabo allanamientos en busca de pruebas sobre el robo de 9 millones de pesos en el Establecimiento “El Pino”.
En el marco de la investigación por el robo de aproximadamente 9 millones de pesos en el Establecimiento “El Pino”, situado en Colonia San Lorenzo (departamento Federal), autoridades judiciales llevaron a cabo allanamientos y requisas domiciliarias este sábado 20 de diciembre de 2025.
El ilícito, ocurrido el pasado 7 de diciembre, generó gran preocupación en la comunidad, ya que los delincuentes sustrajeron una suma considerable de dinero en efectivo. Los investigadores del caso, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal, obtuvieron datos clave que podrían vincular a los sospechosos con el robo y el posterior desvío de los fondos.
El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías de Federal y tiene como objetivo principal identificar a los responsables del robo y esclarecer los detalles del delito. Los procedimientos fueron realizados en varias propiedades vinculadas a los sospechosos, quienes permanecen bajo investigación. Además del dinero sustraído, también se halló un automóvil que había sido comercializado con parte del dinero robado, lo que constituye una prueba relevante para avanzar en la investigación.
Secuestro de dinero y vehículo relacionado al ilícito
Durante los allanamientos, los efectivos policiales lograron incautar una parte del dinero robado y un vehículo que, según los investigadores, fue adquirido con los fondos obtenidos de manera ilícita. Esta evidencia es clave para las autoridades, que continúan analizando los rastros dejados por los delincuentes y buscando pruebas adicionales que permitan esclarecer el caso. La conexión entre el dinero sustraído y los sospechosos se está fortaleciendo con cada hallazgo, lo que aumenta las expectativas de que la investigación llegue a una resolución favorable.
El dinero secuestrado, junto con el automóvil, quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Federal, que sigue supervisando el avance de la causa. Además, los sospechosos, cuyos nombres aún no han sido revelados por razones de confidencialidad, quedaron supeditados a la investigación judicial. Los fiscales están analizando todos los elementos recolectados para establecer con mayor precisión los hechos ocurridos durante el robo.