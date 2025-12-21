Desarticularon una fiesta en Paraná: asistentes tenían armas de fuego y cartuchería

Una fiesta de gran concurrencia fue desarticulada durante la madrugada del domingo tras reiterados llamados al 911 por música a alto volumen. En los controles, la Policía secuestró armas de fuego cargadas, municiones y un cuchillo.
Una fiesta con una concurrencia estimada en alrededor de 100 personas fue desarticulada durante la madrugada del domingo, luego de que vecinos alertaran a la Sala del 911 por música a alto volumen y disturbios en una vivienda ubicada sobre calle Romina Ibarra de la capital entrerriana.
Al arribar al lugar, el jefe de la Comisaría Quinta constató la realización del evento y, ante la magnitud de la convocatoria, se convocó al área de Habilitaciones de la Municipalidad de Paraná. En ese marco, se labró el acta correspondiente y se solicitó la colaboración de otros móviles policiales para proceder al despeje del lugar de manera ordenada.
Durante los controles realizados a los asistentes, una de las personas intentó darse a la fuga. Tras ser alcanzada a pocos metros, los efectivos constataron que llevaba en una riñonera una pistola de juguete y un cuchillo, elementos que fueron inmediatamente secuestrados.
En el procedimiento también se hizo presente el subjefe departamental, quien colaboró en la dispersión de las personas, debido a la gran cantidad de concurrentes que se encontraban en la vivienda.
Armas de fuego secuestradas
Mientras se desarrollaban las tareas, ingresó al lugar un vehículo de una aplicación de transporte para retirar a dos mujeres que habían quedado en el domicilio. Al realizar el control preventivo, el personal policial revisó una cartera y encontró dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y otra calibre 22.
Además, se secuestraron tres cargadores con cartuchería completa. Según se informó oficialmente, ambas armas tenían municiones en la recámara y se encontraban en condiciones de ser disparadas de manera inmediata.
Las actuaciones judiciales
Tras el hallazgo, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente y se realizaron las actuaciones de rigor. Las armas, la cartuchería y los demás elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con la identificación de las personas involucradas. (Radio La Voz)