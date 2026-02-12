 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Frigerio recibió al intendente

En plena audiencia, se pusieron en marcha soluciones para la comunidad de Puerto Yeruá

12 de Febrero de 2026
Frigerio recibió al intendente.
Frigerio recibió al intendente. Foto: (GPER).

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves al intendente Daniel Benítez e inmediatamente respondió a problemáticas en edificios escolares de la localidad del departamento Concordia. También se trataron situaciones referentes a las áreas salud, caminos rurales y el asfaltado del acceso a la urbanización.

 

El encuentro se produjo en el edificio del Mirador Tec, en Paraná, donde el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Allí, las partes acordaron aspectos sobre la atención primaria de la salud y la infraestructura educativa.

 

"Tuvimos una reunión muy amena y estamos muy agradecidos por el recibimiento del gobernador y del ministro de Gobierno y Trabajo, quienes escucharon los pedidos que traemos de nuestra población", expresó el intendente, al finalizar.

 

Daniel Benítez indicó que las vías de conexión de la zona del ejido de Puerto Yeruá también fueron tema de tratamiento, al igual que el acceso asfaltado a la planta urbana.

 

"Vimos muy comprometido al gobernador con nuestras problemáticas y seguramente habrá buenas noticias próximamente. A pesar de las dificultades económicas que atravesamos, están ocupados en tratar de solucionar los problemas que tienen las localidades", evaluó el funcionario municipal, quien añadió "valió la pena el viaje", al despedirse.

Temas:

Rogelio Frigerio Intendente Puerto Yeruá
