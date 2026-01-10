El intendente José Luis Walser y su esposa Gimena Bordet regresaron a Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser y su esposa, Gimena Bordet, llegaron a la ciudad entrerriana este sábado por la mañana, tras el accidente automovilístico que sufrieron en Brasil.

Según el comunicado oficial, se reunieron con toda su familia para seguir recuperándose en su hogar.

De acuerdo a lo informarmado, en los próximos días Walser retomará “paulatinamente” la actividad oficial en la Municipalidad de Colón.

Desde el municipio agradecieron a la comunidad por “el respeto y la comprensión durante todo este tiempo” y celebraron que Bordet pueda continuar con su recuperación acompañada de su familia, después de 26 días de tratamiento en Terapia Intensiva en el país limítrofe.