 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tras el accidente en Brasil

El intendente José Luis Walser y su esposa Gimena Bordet regresaron a Colón

Informaron que el intendente José Luis Walser y su esposa regresaron a su hogar en Colón, luego de que Gimena Bordet estuviera 26 días en Terapia Intensiva tras el accidente automovilístico en Brasil.

10 de Enero de 2026
Gimena Bordet continúa su recuperación en su hogar.
Gimena Bordet continúa su recuperación en su hogar.

REDACCIÓN ELONCE

Informaron que el intendente José Luis Walser y su esposa regresaron a su hogar en Colón, luego de que Gimena Bordet estuviera 26 días en Terapia Intensiva tras el accidente automovilístico en Brasil.

El intendente de Colón, José Luis Walser y su esposa, Gimena Bordet, llegaron a la ciudad entrerriana este sábado por la mañana, tras el accidente automovilístico que sufrieron en Brasil.

Según el comunicado oficial, se reunieron con toda su familia para seguir recuperándose en su hogar.

De acuerdo a lo informarmado, en los próximos días Walser retomará “paulatinamente” la actividad oficial en la Municipalidad de Colón.

 

Desde el municipio agradecieron a la comunidad por “el respeto y la comprensión durante todo este tiempo” y celebraron que Bordet pueda continuar con su recuperación acompañada de su familia, después de 26 días de tratamiento en Terapia Intensiva en el país limítrofe.

Temas:

Gimena Bordet José Luis Walser Colón accidente en Brasil
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso