Sociedad En su regreso a la provincia

La esposa del intendente de Colón habló por primera vez tras el accidente: “Esto ha sido un gran milagro”

15 de Enero de 2026
Gimena Bordet y José Luis Walser.
Gimena Bordet y José Luis Walser. Foto: Instagram.

Gimena Bordet grabó un video en el que habló luego de lo ocurrido en Brasil y agradeció las muestras de acompañamiento hacia ella, a su esposo, José Luis Walser, y sus hijos.

Por primera vez desde el accidente en Brasil, la esposa del intendente de Colón, Gimena Bordet, difundió un mensaje público en el que agradeció el apoyo de la comunidad y relató parte de su recuperación. El video fue publicado en la cuenta de Instagram de José Luis Walser y se sumó a la información brindada días atrás en conferencia de prensa.

 

 

Un mensaje de agradecimiento a la comunidad

 

En el video, Bordet expresó agradecimiento por el acompañamiento recibido durante las últimas semanas. “Hemos sentido muy cerca a toda la comunidad, a todos los vecinos y a todas las comunidades de fe que se han puesto en oración por mi salud y por la salud de mis hijos”, sostuvo, además de destacar la labor del personal médico y de enfermería tanto en Brasil como en la Argentina.

 

La mujer explicó que continúa un tratamiento médico y deberá mantener medicación durante varios meses por las lesiones sufridas en la cadera y la pelvis. También mencionó que el proceso de recuperación se desarrolla en su domicilio, junto a su familia.

 

Además, manifestó: "La verdad que estamos convencidos que esto ha sido un gran milagro y unas de las pruebas más difíciles que nos ha tocado llevar como familia".

 

El accidente y la conferencia del intendente

 

El intendente de Colón, José Luis Walser, había ofrecido una conferencia este martes 13 de enero para explicar el contexto del viaje, las condiciones del siniestro y la evolución sanitaria de su esposa e hijos. Relató que el accidente se produjo en medio de lluvias intensas, cuando el vehículo perdió estabilidad por la presencia de agua en la calzada y volcó antes de llegar a Porto Alegre.

 

Según Walser, el viaje incluía una actividad institucional y un período de descanso familiar. Tras el accidente, Bordet fue trasladada a un hospital especializado en trauma, donde permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y un período de coma inducido.

 

Recuperación y regreso a la ciudad

 

Walser informó que sus hijos sufrieron golpes de distinta consideración y que una de las niñas continúa recuperándose de una lesión ósea. Respecto de Bordet, destacó que el cuadro evolucionó favorablemente tras el tratamiento y que la familia regresó a Colón, donde continúa con controles médicos.

 

 

El intendente agradeció el acompañamiento de vecinos y vecinas, del personal sanitario y de las instituciones que asistieron a la familia durante la internación y el traslado. También confirmó la presentación de documentación ante el Concejo Deliberante para informar sobre la situación.

Temas:

José Luis Walser Gimena Bordet Colón
Últimas noticias

Noticias destacadas

