El intendente de Colón brindó detalles del accidente en Brasil y la recuperación de su familia

El intendente de Colón, José Luis Walser encabezó este martes una conferencia de prensa junto a funcionarios municipales, con el objetivo de informar sobre la situación de salud de su esposa, Gimena Bordet, y el proceso de recuperación de su familia tras el accidente vial ocurrido en Brasil.

Durante el encuentro, Walser agradeció el acompañamiento y la preocupación de vecinos y vecinas, y explicó el contexto del viaje, las circunstancias del accidente, la evolución médica de su esposa y la documentación presentada ante el Honorable Concejo Deliberante de Colón.

Explicó que necesitaba retomar el contacto directo con la comunidad y con los medios, luego de haber informado durante las últimas semanas a través de comunicados oficiales, y remarcó el valor del acompañamiento recibido en un momento “sumamente difícil” para su familia.

Walser señaló que el viaje incluía una invitación oficial a una actividad institucional en Porto Alegre, y que se había planificado compatibilizar esa agenda con un período de descanso familiar. En ese marco, relató que, al aproximarse al destino previsto y bajo intensas lluvias, el vehículo perdió estabilidad por presencia de agua en la calzada, produciéndose el vuelco.

Estado de salud y recuperación de la familia

En relación con su familia, informó que sus hijos sufrieron golpes de distinta consideración y que Juana se encuentra en recuperación por una lesión ósea. Respecto de Gimena Bordet, describió un cuadro de múltiples traumatismos que requirió derivación a un hospital especializado en trauma en Porto Alegre, con permanencia en terapia intensiva, asistencia respiratoria mecánica y un período de coma inducido.

Además, indicó que durante la internación se presentaron complicaciones respiratorias propias de este tipo de cuadros, y que, tras el tratamiento correspondiente, se avanzó en una evolución favorable, incluyendo procedimientos y el posterior retiro progresivo del respirador. Walser confirmó que actualmente la familia se encuentra nuevamente en Colón, atravesando un proceso de recuperación que demandará tiempo y cuidados.

El Intendente destacó el rol del Sistema Único de Salud de Brasil en la asistencia brindada durante la internación y expresó su agradecimiento al personal médico y de enfermería. También detalló las instancias de traslado y acompañamiento sanitario realizadas durante el período posterior al siniestro.

Documentación presentada al Concejo Deliberante

Walser informó que elevó al Honorable Concejo Deliberante un informe con actuaciones vinculadas al hecho, incluyendo constancias y documentación respaldatoria. Señaló que allí se consignan datos sobre el accidente, condiciones de seguridad, y la situación del vehículo municipal utilizado en el viaje, el cual permanece bajo custodia de autoridades en Brasil, mientras avanzan las gestiones correspondientes ante el seguro.

Asimismo, remarcó que la documentación quedó a disposición para su consulta y que mantiene su voluntad de responder dudas o requerimientos de información en los ámbitos institucionales pertinentes.

Finalmente, confirmó que retomó sus actividades y valoró el trabajo del equipo municipal durante su ausencia, destacando la continuidad de los servicios y de la agenda de gestión. Asimismo reiteró su agradecimiento a la comunidad por el acompañamiento y expresó un mensaje centrado en la empatía, la importancia de la familia y la humanización de lo público.