Murió una joven tras choque entre camioneta y moto sobre Ruta 12, en Nogoyá

Una joven fallecida fue el saldo de un siniestro que involucró a una camioneta y una moto que circulaban en el mismo sentido sobre Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre Nogoyá y Hernández. La identidad de la víctima fatal.
La muerte de una joven de 25 años fue el saldo de un accidente fatal en Ruta Nacional 12 durante la madrugada de este domingo; el siniestro se registró a la altura del kilómetro 365,5, en un tramo donde intervinieron efectivos policiales y peritos para determinar las circunstancias del hecho.
De acuerdo con la información policial, el choque involucró a una camioneta Ford F100 conducida por un hombre de 34 años domiciliado en la localidad de Hernández y a una motocicleta Brava Altino 150cc, manejada por un joven de 23 años, también con domicilio en esa misma localidad, que viajaba acompañado por la mujer que resultó fallecida.
El impacto se produjo cuando ambos vehículos transitaban en el mismo sentido de circulación, desde Nogoyá hacia Hernández.
Cómo ocurrió el siniestro
Según los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta habría impactado al motovehículo desde atrás. Como consecuencia del choque, la acompañante de la motocicleta sufrió lesiones de gravedad y falleció en el lugar del hecho. La víctima fatal fue identificada como Agustina Rojo, de 25 años, oriunda de Bella Vista, provincia de Corrientes.
En tanto, el conductor de la moto fue trasladado al nosocomio de Hernández para su atención médica, aunque posteriormente se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Por su parte, el conductor de la camioneta tampoco sufrió heridas.
Las circunstancias del accidente son materia de investigación y serán analizadas a partir de las pericias realizadas por el personal especializado.
Tras el siniestro, se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores involucrados en el accidente. Según se informó, los resultados fueron negativos.
Durante varias horas la Ruta Nacional 12 permaneció parcialmente interrumpida para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos que intervinieron en la escena.
En el lugar trabajó personal policial de las comisarías de Hernández y Aranguren, junto con efectivos de la División Policía Científica.
También participaron del procedimiento el médico forense y el fiscal en turno, quienes supervisaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.
Las autoridades continuaban con las tareas periciales para determinar la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades en el accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 12.