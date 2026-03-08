Policía que viajaba hacia San Benito chocó en su moto contra un auto en Ruta 20

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 20. El joven funcionario policial viajaba en motocicleta cuando impactó de frente contra un automóvil ocupado por una familia. Fue trasladado al hospital de Gualeguaychú.
El accidente de tránsito en Ruta Provincial Nº 20, que involucró a una moto y un auto, dejó gravemente herido a un joven funcionario policial que se dirigía hacia San Benito (departamento Paraná), cuando se produjo el impacto frontal.
El siniestro ocurrió este domingo, en el tramo comprendido entre el acceso norte a la localidad de Gilbert y el cementerio de esa comunidad, en el departamento Gualeguaychú.
De acuerdo con los datos dados a conocer por la policía, el choque involucró a una motocicleta y a un automóvil marca Fiat Uno. El rodado mayor era ocupado por una familia oriunda de la ciudad de Colón, que circulaba en sentido de norte a sur.
En tanto, la motocicleta era conducida por un joven policía que presta servicios en la ciudad de Gualeguaychú y que se desplazaba en sentido contrario, es decir de sur a norte, con destino hacia la localidad de San Benito, en el departamento Paraná.
El impacto dejó al motociclista con lesiones graves
Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de manera frontal, en ese sector de la Ruta Provincial Nº 20. El impacto fue de gran violencia y provocó que el conductor del rodado menor sufriera lesiones de gravedad.
Tras el siniestro, personas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para asistir al motociclista hasta la llegada de los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal sanitario.
Debido a la gravedad de las heridas, el joven policía fue trasladado de inmediato al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde quedó internado bajo observación médica y con estado de salud reservado.
Amplio operativo en el lugar del siniestro
Luego del choque, la circulación sobre la Ruta Provincial 20 debió ser asistida por personal policial para evitar nuevos incidentes y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.
En el lugar intervinieron efectivos de las comisarías de Gilbert y Urdinarrain, quienes realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo se produjo el accidente de tránsito, señaló Cristal Urdi.
Además, colaboraron en el operativo los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, que trabajaron en la zona del impacto junto al personal de salud y de seguridad.
Investigación para determinar las causas del choque
El sector donde ocurrió el siniestro se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Urdinarrain, en una zona de circulación habitual de vehículos que se desplazan entre distintas localidades del departamento Gualeguaychú.
Los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal entre el automóvil y la motocicleta. Para ello se realizaron pericias en el lugar y se tomaron testimonios de testigos que presenciaron el hecho.
Mientras tanto, el efectivo policial permanece internado en el hospital de Gualeguaychú, donde los profesionales de la salud evalúan la evolución de su estado tras el fuerte impacto sufrido en la ruta.