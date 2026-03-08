Recategorizaciones: UPCN solicitó una prórroga del plazo para completar el procedimiento

La dirigente sindical informó que se solicitó prorrogar por 72 horas los plazos de esta primera etapa de la recategorización, para que puedan finalizar el proceso aquellos trabajadores que tuvieron alguna dificultad operativa para dar su consentimiento o para cargar las certificaciones.

Cabe recordar que el lunes pasado la Provincia comenzó a enviar las notificaciones digitales personalizadas a los trabajadores que se encuentran en condiciones de acceder a este derecho quienes, una vez recibida la notificación, deben dar su conformidad y cargar los certificados de las capacitaciones válidas.

Ante algunos inconvenientes menores que se han producido, UPCN impulsa la extensión del plazo para completar ese paso. “De este modo, no vamos a incumplir el proceso acordado en paritaria que, por otro lado, se está desarrollando con muchísimo éxito”, remarcó la Secretaria Adjunta.

Iniciativa 100% de UPCN

Domínguez destacó que este nuevo procedimiento permite un cruce de datos ágil, objetivo y completamente digital. “En 24 horas ya habían dado su conformidad para recategorizar más de tres mil personas”, señaló. “Esto es histórico”, afirmó y recordó que con el sistema anterior se requerían alrededor de 14 meses para completar este mismo trámite.

Asimismo, subrayó que el nuevo mecanismo “es producto de la idea, la construcción, la discusión y la negociación de UPCN, que el gobierno aceptó y tomó como bandera”. En ese sentido, reiteró que “nació de nuestro Sindicato, nos costó sostenerla y finalmente prosperó”.

Tras resaltar que "para esta primera etapa más de dos mil trabajadores se capacitaron con UPCN", la dirigente sindical explicó que "la principal confusión entre los compañeros se produjo porque muchos se capacitaron entre enero y febrero, cuyas certificaciones son válidas para la segunda etapa de la recategorización. Por eso la notificación les va a llegar mas adelante", aclaró por último.