ENERSA informó sobre el estado del servicio eléctrico tras el temporal

Restableció casi todas las líneas de alta tensión y continúa con las reparaciones.

Luego del intenso temporal que se registró durante la madrugada de este sábado y que provocó importantes daños en el norte de Entre Ríos, ENERSA informó que logró restablecer el servicio en casi todas las líneas de alta tensión afectadas y que continúa trabajando para normalizar el suministro en los sectores que aún presentan inconvenientes.

Según precisó la distribuidora provincial, las fuertes ráfagas de viento impactaron sobre el corredor de 132 kV en el norte entrerriano, generando daños en distintas instalaciones del sistema eléctrico.

Solo permanece fuera de servicio la línea Masisa

La empresa indicó que el servicio fue restablecido en la totalidad de las líneas de 132 kV afectadas, con excepción de la Línea de Alta Tensión (LAT) Masisa, donde el temporal provocó los mayores daños estructurales de todo el operativo.

Los equipos técnicos continúan trabajando de manera ininterrumpida para reparar las instalaciones y recuperar el suministro en las zonas que todavía permanecen afectadas.

Trabajo conjunto con cooperativas

ENERSA también informó que mantiene un trabajo coordinado con las cooperativas eléctricas que prestan servicio en distintas localidades de la provincia.

Entre ellas se encuentra la Cooperativa Eléctrica de Concordia, a la que la empresa provincial brinda asistencia técnica y operativa para acelerar la restitución del servicio en las áreas alcanzadas por el temporal.

Canales de atención

La distribuidora recordó que los usuarios que registren inconvenientes o necesiten realizar consultas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

SATI: 0800-777-0080 (disponible las 24 horas).

Redes sociales: @EnersaArg.

Correo electrónico: tramitescomerciales@enersa.com.ar.