Wanda Nara revolucionó las redes con una foto al límite y una inesperada promoción

Wanda Nara volvió a llamar la atención en las redes sociales luego de compartir una fotografía al borde de la censura con el objetivo de promocionar su perfil en OnlyFans, plataforma en la que publica contenido exclusivo para sus suscriptores.

En la imagen, la empresaria posó desde una cama en topless y luciendo ropa interior, mientras acompañó la publicación con una breve frase: “Chica argentina aburrida”.

La publicación de Wanda Nara tuvo como objetivo captar nuevos suscriptores para su cuenta, donde actualmente ofrece una promoción para acceder a su contenido por 3,5 dólares.

La estrategia de Wanda Nara para promocionar su perfil

La conductora utiliza habitualmente sus redes sociales para anticipar parte del material que posteriormente comparte de manera exclusiva en la plataforma para adultos.

En esta oportunidad, Wanda Nara eligió una producción de tono provocador para promocionar la suscripción y dirigir la atención de sus seguidores hacia su perfil.

La foto de Wanda Nara.

Parte del contenido que la empresaria publica para sus suscriptores también circuló posteriormente en otros sitios de Internet, luego de que algunas imágenes fueran difundidas fuera de la plataforma.

Vacaciones familiares en Italia

Por estos días, Wanda Nara se encuentra en Italia junto a su familia, donde disfruta del verano europeo mientras mantiene activa su presencia en las redes sociales.

La empresaria comparte diferentes momentos de su estadía y continúa promocionando sus proyectos profesionales y comerciales a través de sus perfiles.