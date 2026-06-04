Wanda Nara recibió un fuerte fallo judicial en contra en medio de su divorcio con Mauro Icardi

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en Italia. En el marco del proceso de divorcio que ambos mantienen en los tribunales de Milán, la Justicia rechazó el pedido de compensación económica que la empresaria había presentado contra el futbolista.

La información fue difundida en las últimas horas en medios de espectáculos y señala que el tribunal consideró que la conductora cuenta con autonomía económica suficiente, además de un patrimonio que le permite sostenerse sin necesidad de una asistencia financiera por parte de su expareja.

La resolución representa un resultado desfavorable para Wanda dentro de uno de los frentes judiciales que mantiene abiertos con Icardi, aunque el fallo no implica el cierre definitivo de la controversia.

Los argumentos del tribunal italiano

Según trascendió, los jueces analizaron la situación económica de Wanda Nara y concluyeron que posee ingresos propios, bienes y capacidad profesional para generar recursos de manera independiente.

Entre los elementos considerados figuran activos en Argentina e Italia, participaciones empresariales e inversiones financieras que forman parte de su patrimonio personal.

De acuerdo con la información difundida, el tribunal también tuvo en cuenta que la empresaria mantiene actividad laboral vigente y una posición económica consolidada, factores que influyeron en la decisión de rechazar la compensación solicitada.

La resolución se limita exclusivamente al aspecto económico planteado dentro del proceso de divorcio y no afecta otros reclamos o expedientes que continúan tramitándose en diferentes ámbitos judiciales.

Qué puede pasar ahora

Si bien el fallo representa un revés para Wanda Nara, todavía existen instancias legales disponibles. Por ese motivo, no se descarta que la empresaria decida presentar una apelación para intentar revertir la decisión adoptada por la Justicia italiana.

Mientras tanto, el proceso de divorcio entre ambas partes continúa avanzando y mantiene distintos capítulos abiertos que todavía no encontraron una resolución definitiva.

La relación entre Wanda e Icardi atraviesa desde hace tiempo conflictos judiciales y mediáticos que involucran cuestiones patrimoniales, familiares y personales, muchas de las cuales siguen siendo objeto de discusión en diferentes tribunales.