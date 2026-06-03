Video: sorpresa total por el apasionado beso de Wanda Nara y Maxi López

Después de años marcados por conflictos mediáticos, disputas judiciales y una relación completamente distante, Wanda Nara y Maxi López volvieron a quedar en el centro de la escena por una situación inesperada que explotó en redes sociales.

La expareja protagonizó un apasionado beso en “Triángulo Amoroso”, la nueva ficción que ambos

encabezan y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas digitales.

La escena comenzó a circular durante las últimas horas en X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa al ver nuevamente juntos a Wanda y Maxi en una situación romántica.

El video que se volvió viral

El fragmento pertenece a uno de los capítulos más recientes de la serie y muestra a los protagonistas compartiendo un intenso momento que muchos seguidores jamás imaginaron volver a ver.

La repercusión fue inmediata. Mientras algunos usuarios tomaron la escena con humor y hablaron de una supuesta reconciliación, otros recordaron el conflictivo historial de la relación y destacaron el fuerte impacto mediático que todavía generan juntos.

El beso también volvió a instalar el nombre de ambos en las tendencias digitales, algo que no ocurría desde hacía tiempo con esta intensidad.

Llegó el beso entre Wanda Nara y Maxi López en la serie vertical 💥🔥#TrianguloAmoroso ❤️‍🔥 Te Gusto ? Que Opinas ? pic.twitter.com/FyQ5hCbwCA — Ptc Recargado (@PtcRecargado) June 2, 2026

La apuesta de Wanda y Maxi

“Triángulo Amoroso” fue presentada como una ficción moderna, pensada para consumo rápido desde celulares y plataformas digitales, utilizando capítulos breves en formato vertical.

Uno de los puntos que más llamó la atención desde el inicio fue precisamente la decisión de reunir nuevamente a Wanda Nara y Maxi López como protagonistas, aprovechando el enorme peso mediático que todavía conserva la historia entre ambos.

La serie juega constantemente con situaciones inspiradas en episodios reales de sus vidas, mezclando humor, referencias televisivas y escenas que alimentan permanentemente la conversación en redes.

La situación con la actual pareja de Maxi López

La viralización del beso también generó comentarios alrededor de Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi López.

Según trascendió en medios de espectáculos, tanto Wanda como Maxi habrían aclarado previamente el contexto de la grabación para evitar malos entendidos relacionados con la escena.

Aun así, las redes sociales rápidamente comenzaron a llenarse de menciones y especulaciones sobre cómo habría tomado la modelo sueca el acercamiento ficticio entre ambos.