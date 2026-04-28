Progresar: habilitaron la inscripción para línea de formación profesional y fijaron los requisitos

El programa Progresar abrió la inscripción 2026 para la línea de formación profesional, una propuesta destinada a jóvenes que buscan capacitarse en oficios y mejorar sus oportunidades laborales.

La convocatoria fue habilitada por el Ministerio de Capital Humano y estará vigente hasta el 27 de noviembre. La línea Progresar Trabajo forma parte de una política educativa que promueve el acceso a cursos certificados y vinculados al mundo del trabajo.

El programa Progresar en esta modalidad apunta a fortalecer la formación técnica y acompañar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Requisitos para acceder al programa

Para inscribirse en esta línea de Progresar, los interesados deben cumplir una serie de condiciones establecidas por las autoridades.

Entre los principales requisitos se encuentran tener entre 18 y 24 años, aunque el límite se extiende hasta los 35 para personas sin empleo formal o con hijos a cargo. Además, se exige no superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos.

También es obligatorio estar inscripto en un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y completar el trámite dentro del plazo establecido.

Progresar.

Cómo es la inscripción

El proceso de inscripción a Progresar se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa.

Para completar el trámite, los aspirantes deben contar con usuario en Mi Argentina, completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos, y validar la información ingresada.

Desde el organismo recordaron que los datos declarados tienen carácter de declaración jurada, por lo que deben ser precisos.

Montos y modalidad de pago

El programa Progresar mantiene en 2026 un monto mensual de $35.000 para esta línea de formación.

Sin embargo, se retiene el 20% de la beca hasta que se acredite la regularidad del estudiante en el curso elegido.

El pago se realiza en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del beneficiario, ya que se trata de un ingreso personal e intransferible. Quienes accedan a la primera convocatoria podrán percibir hasta 12 cuotas, dependiendo de la duración del trayecto formativo.