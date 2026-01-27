 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality

Masterchef Celebrity tuvo este lunes una nueva gala de eliminación, que se resolvió en una definición cargada de tensión entre dos participantes con trayectorias muy distintas dentro del certamen.

27 de Enero de 2026
La actriz fue eliminada del certamen de cocina
La actriz fue eliminada del certamen de cocina

Masterchef Celebrity tuvo este lunes una nueva gala de eliminación, que se resolvió en una definición cargada de tensión entre dos participantes con trayectorias muy distintas dentro del certamen.

MasterChef Celebrity volvió a despedir a uno de sus concursantes en la noche del lunes, en una emisión marcada por la expectativa y el suspenso. La gala enfrentó a uno de los “cocineros” más respaldados por el público con una participante que había regresado recientemente al reality a través del repechaje.

 

El programa venía atravesando algunos cambios en su grilla, con retrasos de hasta 15 minutos en el inicio de las galas dominicales. No obstante, este lunes el ciclo retomó su horario habitual, con el objetivo de evitar modificaciones que alteraran la dinámica del certamen.

 

De esta manera, la competencia se centró en una nueva instancia decisiva, con Rusherking, Esther Goris, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Chino Leunis luchando por continuar en el reality culinario.

Luego de que se apagaron las hornallas, el jurado comenzó a salvar a los participantes uno por uno. Finalmente, la definición quedó planteada entre Maxi López y Esther Goris. El exfutbolista se consolidó como uno de los favoritos del público, mientras que la actriz había logrado reincorporarse al programa gracias al repechaje.

 

Tras la deliberación final, el jurado resolvió que Maxi López continuara en competencia. De este modo, Esther Goris se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, poniendo fin a su segunda etapa dentro del certamen.

Temas:

Masterchef Celebrity gala de eliminación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso