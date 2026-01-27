Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality

Masterchef Celebrity tuvo este lunes una nueva gala de eliminación, que se resolvió en una definición cargada de tensión entre dos participantes con trayectorias muy distintas dentro del certamen.
MasterChef Celebrity volvió a despedir a uno de sus concursantes en la noche del lunes, en una emisión marcada por la expectativa y el suspenso. La gala enfrentó a uno de los “cocineros” más respaldados por el público con una participante que había regresado recientemente al reality a través del repechaje.
El programa venía atravesando algunos cambios en su grilla, con retrasos de hasta 15 minutos en el inicio de las galas dominicales. No obstante, este lunes el ciclo retomó su horario habitual, con el objetivo de evitar modificaciones que alteraran la dinámica del certamen.
De esta manera, la competencia se centró en una nueva instancia decisiva, con Rusherking, Esther Goris, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Evangelina Anderson, Ian Lucas y Chino Leunis luchando por continuar en el reality culinario.
Luego de que se apagaron las hornallas, el jurado comenzó a salvar a los participantes uno por uno. Finalmente, la definición quedó planteada entre Maxi López y Esther Goris. El exfutbolista se consolidó como uno de los favoritos del público, mientras que la actriz había logrado reincorporarse al programa gracias al repechaje.
Tras la deliberación final, el jurado resolvió que Maxi López continuara en competencia. De este modo, Esther Goris se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, poniendo fin a su segunda etapa dentro del certamen.