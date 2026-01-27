Facundo Arana rompió el silencio tras su separación y contó toda la verdad

El actor Facundo Arana rompió el silencio y se refirió públicamente a su reciente separación de la modelo María Susini, con quien compartió casi dos décadas de vida en pareja y formó una familia con tres hijos. Tras la difusión de la noticia en distintos programas de espectáculos, el intérprete eligió hablar brevemente y agradecer el tratamiento que recibió el tema en los medios.

La ruptura se conoció días atrás, cuando trascendió que la relación había llegado a su fin en buenos términos y sin conflictos puntuales. Según se informó, ambos mantienen un vínculo cordial y priorizan el acompañamiento de sus hijos en este proceso.

Sus primeras palabras

En diálogo con la prensa, Arana destacó el respeto con el que se abordó la situación y evitó profundizar en detalles íntimos. “Quiero agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema tan íntimo”, expresó.

Luego agregó: “Tratamos de dejar todo para las puertas adentro de casa y quiero agradecer las muestras de amor, que fueron infinitas”.

Arana destacó el respeto con el que se abordó la situación. Foto: Archivo.

El actor también hizo referencia al presente familiar y llevó tranquilidad respecto a Susini y a los chicos. “Nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, es una madre descomunal, excepcional. Todo el resto lo iremos viendo en el tiempo”, señaló.

Pedido de privacidad

Antes de cerrar el intercambio, el protagonista de Sos mi vida pidió resguardar su intimidad y no extender el tema públicamente. “Si puedo pedirles un favor, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo”, concluyó.

De esta manera, Facundo Arana confirmó la separación y buscó dar por terminado el foco mediático sobre su vida personal, manteniendo la discreción que caracterizó a la pareja durante años.