Evangelina Anderson y un “me gusta” que reavivó la tensión con Demichelis

Evangelina Anderson volvió a ser tendencia en las últimas horas después de una actividad en redes sociales que generó repercusiones y nuevas especulaciones sobre su relación con Martín Demichelis. La modelo no realizó declaraciones públicas, pero un “me gusta” en una publicación de Instagram fue interpretado por usuarios como un mensaje indirecto hacia el exfutbolista y entrenador.

El gesto digital se viralizó tras ser difundido por cuentas de espectáculos y programas televisivos, donde se señaló que Evangelina Anderson había marcado con aprobación un posteo con frases vinculadas al rol de una madre que afronta sola la crianza y cuestiona la actitud de un padre ausente.

El contenido que generó repercusión

La publicación contenía un texto que hacía referencia a una mujer que sostiene las responsabilidades familiares sin acompañamiento y que, al mismo tiempo, recibe críticas por exigir lo que considera justo. El mensaje estaba acompañado por un video con un relato en primera persona que hablaba de sentirse señalada mientras asume en soledad el cuidado de sus hijos.

El "me gusta" de Evangelina Anderson. Foto: Instagram.

Si bien Anderson no realizó comentarios ni aclaraciones, la interacción fue tomada por seguidores como una señal en medio del distanciamiento con Demichelis, padre de sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma. El episodio reactivó el interés mediático sobre la dinámica familiar tras la separación.

Un presente atravesado por la salud

En paralelo a esta situación, la modelo había contado días atrás que debió someterse a una cirugía programada en las cuerdas vocales. A través de sus redes, explicó que la intervención tenía como objetivo quitar pólipos y mejorar su voz, afectada desde hace tiempo.

Evangelina Anderson detalló que el posoperatorio incluirá reposo absoluto del habla durante aproximadamente una semana, por lo que permanecerá sin realizar apariciones públicas ni comunicaciones habituales durante ese período.

De este modo, mientras transita su recuperación médica, la influencer volvió a quedar bajo la atención pública por una acción virtual que, sin declaraciones directas, reavivó el debate sobre su vínculo con Demichelis.