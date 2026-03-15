El pasado de Luana se reveló en GH por un tatuaje ligado a Yao Cabrera: vínculos y causas judiciales

Luana fue mencionada dentro de la estructura vinculada a esa organización.

El pasado de Luana Fernández volvió a salir a la luz en Gran Hermano tras una conversación en la que se la vio con Lolo Poggio y dejó al descubierto un tatuaje en su brazo que llamó la atención con el nombre de “Wifi”.

Poggio le preguntó por el tatuaje y Luana respondió de manera tajante y evitó dar explicaciones, lo que rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores del programa.

Vínculos y acusaciones alrededor de la organización

Ese tatuaje pertenece a la organización “Wifi”, asociada al influencer uruguayo Yao Cabrera, quien en los últimos años estuvo envuelto en distintas causas judiciales por lavado de activos.

Además, ella está acusada de vender contenido erótico a menores de edad y de ser partícipe de los negocios que mantenía Cabrera.

El tema volvió a tomar relevancia porque, cuando se conoció el ingreso de Luana al reality, el mánager Jorge Zonzini aseguró a la Agencia Noticias Argentinas que su nombre aparece mencionado en la causa vinculada al influencer.

La causa judicial contra Yao Cabrera

El influencer fue detenido en Córdoba luego de confirmarse una condena de cuatro años de prisión por delitos relacionados con trata de personas y explotación en la “Mansión WIFI” durante la pandemia.

La investigación también incluyó otras acusaciones, entre ellas presunta corrupción de menores, facilitación de la prostitución y venta de estupefacientes, además de lavado de activos que involucra a varios de sus colaboradores.

En ese contexto, Zonzini sostuvo que Luana fue mencionada dentro de la estructura vinculada a esa organización; según explicó, algunos integrantes participaban en transmisiones en vivo que formaban parte de un sistema de entretenimiento dirigido a un público infantojuvenil.