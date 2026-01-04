Evangelina Anderson disfruta de la playa en Punta del Este: las fotos que le sacó su hija

REDACCIÓN ELONCE
Evangelina Anderson disfruta de unos días de relax en Punta del Este, mientras reflexiona sobre su regreso a la televisión y sus objetivos para el 2026.
Evangelina Anderson, la modelo y conductora argentina, se encuentra pasando unas vacaciones en Punta del Este, donde está disfrutando de la tranquilidad de la playa junto a su hija Lola Demichelis. La famosa, que en los últimos años se dedicó a su vida familiar, compartió en sus redes sociales varias fotos de su descanso, luciendo un bikini que resaltaba su físico y belleza, y demostrando que a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una de las figuras más admiradas del espectáculo argentino.
Un 2025 lleno de trabajo y gratitud
El 2025 ha sido un año de grandes logros para Anderson, marcado especialmente por su regreso a la televisión argentina. “Fue un año de mucho trabajo y muy contenta con MasterChef. Fue un año en el que disfruté mucho de volver a la Argentina. Estoy muy feliz”, resumió la conductora, quien se mostró muy satisfecha con el desempeño que tuvo en el programa culinario más famoso del país.
Aunque su vida fuera de los focos estuvo marcada por una larga estadía en el extranjero, Evangelina no olvida sus raíces y disfruta enormemente de su vuelta a la pantalla chica. Su presencia en los medios no ha pasado desapercibida, y sus seguidores la han recibido con los brazos abiertos.
Reflexiones sobre el futuro y nuevos proyectos
A pesar de estar disfrutando de un merecido descanso, Evangelina ya está pensando en lo que le depara el futuro. Al hablar sobre sus objetivos para 2026, adelantó que tiene proyectos en marcha, aunque prefiere mantener el misterio. "Tengo cosas, pero no las puedo decir. Está relacionado con la tele. Me gustaría conducir, pero no es por ese lado", dijo a Gente sobre lo que podría deparar su carrera en el próximo año.
Además, se mostró abierta a nuevas experiencias, especialmente en plataformas de streaming. “Me divierte la idea de explorar algo en ese mundo, aunque soy muy bicho de tele. Me encanta estar frente a la cámara en la televisión tradicional”, explicó Evangelina, dejando entrever que no se alejaría de su pasión por la pantalla chica.
El sueño de Evangelina: ser conductora de un programa infantil
Uno de los sueños más grandes de Anderson sigue siendo trabajar con niños. "Mi sueño de toda la vida es conducir un programa infantil. Soy maestra de nivel inicial, y me encantaría poder llevar eso a la televisión. No sé si se va a dar porque los chicos están mucho con YouTube... No sé si ven mucha tele... Pero por ahí en un futuro puede darse", comentó.