Susana Giménez celebrará su cumpleaños en un destino europeo

La diva de los teléfonos celebra su cumpleaños número 82 y tendrá un festejo muy íntimo y alejado de las grandes celebraciones que realizó en años anteriores.

27 de Enero de 2026
Susana Giménez cumplirá 82 años este jueves 29 de enero y celebrará su cumpleaños de una manera distinta a la de temporadas pasadas. En esta oportunidad, la conductora optará por un festejo reducido y en un entorno familiar.

 

La figura de Telefe dejó Punta del Este y viajó rumbo a Europa en los últimos días. El destino elegido para pasar su cumpleaños será Madrid, donde se encontrará junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse.

 

De acuerdo a lo informado en el programa Intrusos, la celebración se realizará en la capital española y no contará con una gran cantidad de invitados. La mayoría de los amigos cercanos de la conductora se encuentra actualmente en Mar del Plata, lo que limitó la posibilidad de un encuentro más numeroso.

"Va a festejar su cumpleaños en Madrid con su hija Mecha, posiblemente se sumen algunos amigos", aseguraron desde el entorno de la diva.

 

La modalidad elegida para este nuevo aniversario contrastó con celebraciones anteriores. Para sus 80 años, Susana Giménez organizó una gran fiesta en Punta del Este, con numerosos invitados famosos y un show musical a cargo de Cristian Castro. En otras ocasiones, también eligió pasar su cumpleaños en su residencia de Miami, rodeada de amigos y figuras del espectáculo.

