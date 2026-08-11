Terremoto en Colombia: rescataron con vida a un argentino y continúa la búsqueda de otro

Un argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia fue rescatado con vida este martes de entre los escombros, en medio de los operativos desplegados luego del fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó más de 200 muertos.

Se trata de Carlos Luis Cáceres, de 69 años y oriundo de San Juan, cuya búsqueda había sido difundida por su familia después de que perdieran todo tipo de comunicación con él desde el momento de la catástrofe.

La noticia de su rescate fue confirmada por la Cancillería argentina a MDZ. Desde el organismo indicaron que familiares de Cáceres se comunicaron para informar que el hombre se encontraba en buen estado.

Su hija había pedido ayuda para encontrarlo

La búsqueda había tomado estado público luego de que Carla, hija del sanjuanino, difundiera la situación y explicara que no había conseguido comunicarse con su padre después del terremoto.

Cáceres es oriundo de Rivadavia, San Juan, aunque actualmente reside en Dosquebradas, en las inmediaciones de Pereira, una de las regiones alcanzadas por el fuerte movimiento sísmico.

El argentino había dejado su provincia natal varios años atrás en busca de oportunidades laborales. Primero residió durante un tiempo en España y, aproximadamente cinco años atrás, decidió instalarse en Colombia.

Planeaba regresar a la Argentina

Según había contado su hija mientras se desarrollaba la búsqueda, Cáceres tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus familiares.

La incertidumbre se había profundizado debido a los problemas de comunicación y los graves daños ocasionados por el terremoto en distintas zonas del territorio colombiano.

Finalmente, este martes llegó la noticia que esperaba la familia: Cáceres fue localizado con vida entre los escombros y, según la información transmitida a las autoridades argentinas, se encontraba en buenas condiciones.

Buscan a otro ciudadano argentino

Mientras tanto, las autoridades colombianas continuaban con la búsqueda de Carlos Alberto Richetti, de 56 años, otro ciudadano argentino del que no se tenía información tras el terremoto. Es periodista independiente y reside en Colombia desde hace más de dos décadas.

En paralelo, la Cancillería argentina llevaba adelante un relevamiento a través de los diferentes consulados para establecer si existen otros argentinos desaparecidos, heridos o afectados como consecuencia del desastre.

Los equipos de emergencia colombianos continuaban desplegados en las zonas más golpeadas por el terremoto, mientras avanzaban las tareas de búsqueda y rescate entre edificios y estructuras que resultaron destruidos.