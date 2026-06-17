Estudiante entrerriano fue seleccionado para un foro mundial de deporte universitario

REDACCIÓN ELONCE
Lorenzo Gaggero, alumno de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, participará del FISU World Forum 2026 en Suecia. Fue elegido para representar a la Argentina y busca recaudar fondos para afrontar los gastos del viaje.
Lorenzo Gaggero, estudiante de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná, fue seleccionado para representar a la Argentina en el FISU World Forum 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes vinculados al deporte universitario.
El joven participará del evento que organiza la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU), donde compartirá actividades de formación e intercambio con estudiantes de más de 90 países.
El foro se desarrollará entre el 24 y el 28 de agosto en la ciudad de Östersund, Suecia, ubicada a unos 300 kilómetros de Estocolmo.
Una oportunidad internacional
Gaggero explicó a Elonce que su selección se produjo a partir de experiencias previas vinculadas al deporte universitario, entre ellas su participación en una academia organizada por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA).
"Fui seleccionado para representar a la universidad, pero también al país en el FISU World Forum", destacó.
Según comentó, el encuentro tendrá como eje central la temática "Cuerpo activo, mente sana" y abordará el impacto que tiene la práctica deportiva dentro de las universidades y en la formación integral de los estudiantes.
El camino hacia la selección
El estudiante cursa actualmente el quinto año de la carrera de Comunicación Social y valoró el acompañamiento recibido por parte de la UNER y de la FCEDU durante todo el proceso.
Recordó que una de las experiencias que marcó su recorrido fue la participación en los Juegos Universitarios de Playa que se realizaron en Paraná durante el año pasado.
Posteriormente integró la Academia Nacional organizada en Villa María, Córdoba, donde fue seleccionado junto a otros tres jóvenes entre un grupo de entre 15 y 20 participantes de distintos puntos del país.
"Siempre digo que podría haber sido cualquiera de nosotros porque todos eran muy capaces y tenían las condiciones para hacerlo", sostuvo.
Una campaña para financiar el viaje
La participación en el foro internacional requiere que cada representante afronte los gastos de manera particular, incluyendo la inscripción y los costos de traslado hacia Europa.
Por ese motivo, Gaggero inició una campaña solidaria para recaudar fondos y poder concretar el viaje.
Actualmente organiza una rifa en la que sortea un parlante JBL Flip 7 y además recibe colaboraciones voluntarias a través de sus redes sociales.
"Todo ayuda, no solamente el aporte económico, sino también la difusión", remarcó el estudiante.
Representar a la universidad y al país
Gaggero consideró que la posibilidad de formar parte del foro constituye una experiencia de enorme valor académico y personal.
Además, destacó que la participación permitirá intercambiar conocimientos y experiencias con estudiantes de distintas partes del mundo, fortaleciendo la formación vinculada al deporte universitario y al trabajo internacional.
Mientras continúa con la campaña para reunir los fondos necesarios, el joven se prepara para representar a la Universidad Nacional de Entre Ríos y a la Argentina en uno de los principales encuentros globales del ámbito universitario.