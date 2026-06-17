“En Entre Ríos hay docentes dispuestos a enseñar todos los días y a luchar por el ambiente”

REDACCIÓN ELONCE
Así lo aseguró a Elonce uno de los docentes de la escuela rural del departamento Colón que recibió la donación de una antena Starlink gracias a la iniciativa solidaria de un proyecto de youtubers entrerrianos.
La centenaria escuela primaria N°12 "Juan Bautista Alberdi", ubicada en barrio Santa Teresita de la localidad de San José (departamento Colón) recibió una importante donación que permitirá mejorar el acceso a internet de toda la comunidad educativa.
Se trata de una antena Starlink entregada a través de un proyecto solidario impulsado por los youtubers Bruno y César -a cargo de la cuenta de Tik Tok "Puebleando"- que promueven la conectividad en establecimientos rurales. “A Omar Bisso: te agradecemos por conectar a más de 300 chicos con tu gesto, increíble”, ponderaron los impulsores de la iniciativa al comunicar la donación realizada por “un vecino de a pie”.
El profesor de Tecnología, Jaime Borda, destacó a Elonce la importancia de la iniciativa y explicó que el acceso a internet constituye una necesidad fundamental para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Según indicó, la escuela enfrenta dificultades habituales de conectividad debido a su ubicación y a las limitaciones del servicio disponible en la zona.
Una herramienta clave para la educación
Borda explicó que la institución ya cuenta con la antena, aunque todavía resta avanzar en algunos aspectos vinculados a su puesta en funcionamiento.
El docente señaló que será necesario afrontar el costo mensual del servicio, una tarea que la comunidad educativa intentará resolver a través de la cooperadora escolar y distintas acciones de colaboración.
"Las escuelas rurales tienen por ahí un internet medio reducido, que no anda muy bien", comentó el profesor al referirse a las dificultades que enfrentan diariamente alumnos y docentes.
Una escuela con fuerte compromiso ambiental
La institución se encuentra emplazada en una zona semirrural y se caracteriza por desarrollar numerosos proyectos vinculados al cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales.
Borda, quien además es guardaparque, recordó que desde hace más de una década la escuela impulsa actividades de educación ambiental junto a los estudiantes.
“Empezamos a trabajar en este proyecto ambiental en 2010 con la profesora de Biología y Geografía, quien también es mi esposa, Marta Yenú, porque los dos amamos el ambiente; así empezamos a transmitir a nuestros alumnos esta pasión que nosotros tenemos”, repasó Borda. Y continuó: “Primero veíamos que nuestra zona se cazaba mucho con gomera, que es una de las cosas que hay que cambiar en la sociedad, y también por ahí se depredaba mucho, se pescaba y se tiraba”. “Uno tiene que pensar que cuando caza tiene que ser para alimentarse, no por deporte o matar por matar”, aconsejó.
Entre las iniciativas que impulsaron los docentes se destacan jornadas de limpieza de ríos y arroyos, proyectos de conservación y acciones destinadas a generar conciencia sobre la protección de los ecosistemas de la región.
Del aula a las áreas protegidas
Tiempo después, la Universidad de Tandil becó a ambos docentes para ser “custodios del territorio”, es decir, un nombramiento que brinda la casa de altos estudios a quienes trabajan por la conservación del medioambiente.
Gracias a esa distinción, impulsó proyectos que trascendieron el ámbito escolar. Uno de ellos fue la creación de la Reserva Municipal Los Teros, promovida a través del Concejo Deliberante Estudiantil, mientras que posteriormente surgió la iniciativa para la creación del Área Natural Protegida Arroyo Perucho, que se convirtió en ley provincial en 2022.
Además, recordó que también impulsaron la creación de la Tecnicatura en Guardaparques de Entre Ríos, que actualmente se dicta en Colón y tendrá este año su primera promoción de egresados.
Más de un siglo de historia educativa
La Escuela Juan Bautista Alberdi forma parte de una comunidad educativa con una extensa trayectoria en la región. La escuela primaria cumplió recientemente 100 años de vida, mientras que la secundaria celebró sus 25 años durante 2025.
Actualmente la institución cuenta con alrededor de 130 estudiantes en el nivel secundario y más de 200 alumnos sumando ambos niveles educativos.
Borda destacó que, pese a las dificultades de infraestructura y accesibilidad que presenta la zona, la escuela continúa creciendo y consolidándose como un espacio de referencia para numerosas familias del departamento Colón. “En Entre Ríos hay docentes dispuestos a enseñar todos los días y a luchar por el ambiente”, cerró.
El video muestra la entrega de la antena Starlink:
@brunostoa 📡🇦🇷Proyecto Puebleando🇦🇷📡 ✅️ El día de hoy se entregó una nueva antena para nuestro proyecto que busca achicar la brecha tecnológica entre los chicos que van a la escuela en el campo y los que asisten en las ciudades ✅️ Lo más emocionante de ésta nueva entrega es que fue donada por un seguidor que nos pidió nada a cambio, fue de corazón ✅️ Al señor Omar Bisso: te agradecemos en nombre de César y mío por conectar a más de 300 chicos con tu gesto, increible📡🇦🇷🫂 ✅️ Y a los que están ahí siempre apoyando en cada video, sepan que también son una parte muy importante de ésta movida ✅️Un abrazo #brunostoa #laalemana@la alemana 📲3456448720 #starlink #entrerios #pueblos ♬ sonido original - Bruno Stoa