 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Tras el triplete de Messi

Por el triunfo de la Selección Argentina, La Rioja decretó asueto y suspendió las clases

La medida fue anunciada por el Gobierno provincial para el turno mañana de este miércoles. Alcanza a la administración pública y a las instituciones educativas, mientras que los servicios esenciales funcionarán con guardias mínimas.

17 de Junio de 2026
Selección Argentina.
Selección Argentina.

La medida fue anunciada por el Gobierno provincial para el turno mañana de este miércoles. Alcanza a la administración pública y a las instituciones educativas, mientras que los servicios esenciales funcionarán con guardias mínimas.

El Gobierno de La Rioja dispuso un asueto administrativo para la mañana de este miércoles y suspendió las clases en toda la provincia tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

 

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública provincial y a las instituciones educativas del territorio riojano, con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en los festejos por la victoria del conjunto nacional.

 

La decisión fue oficializada pocas horas después de la goleada argentina y generó repercusiones tanto a favor como en contra debido al alcance de la disposición.

 

 

 

El argumento del Gobierno riojano

 

A través de un comunicado, las autoridades provinciales explicaron que la medida busca acompañar una celebración que consideran representativa del sentir popular.

 

En el texto difundido oficialmente, el Ejecutivo sostuvo que el fútbol forma parte de la identidad cultural de los argentinos y constituye un espacio de encuentro que trasciende diferencias políticas, sociales y económicas.

 

Además, remarcaron que la victoria de la Selección Argentina generó una alegría colectiva que merecía ser acompañada desde el ámbito institucional.

Desde la gobernación también señalaron que gobernar implica interpretar y compartir aquellos acontecimientos que movilizan a gran parte de la sociedad.

Casa de Gobierno de La Rioja.
Casa de Gobierno de La Rioja.

 

 

Alcance de la medida

 

El asueto fue dispuesto exclusivamente para el turno mañana de este miércoles y comprende tanto a organismos públicos provinciales como a establecimientos educativos.

 

De esta manera, no hubo actividad escolar ni atención habitual en distintas dependencias estatales durante las primeras horas de la jornada.

 

La decisión fue comunicada oficialmente luego de la victoria conseguida por la Selección Argentina, que comenzó su participación en el Mundial 2026 con una contundente actuación frente a Argelia.

 

 

Cómo funcionarán los servicios esenciales

 

Desde el Gobierno provincial aclararon que el asueto no afectará la prestación de los servicios considerados esenciales para la población.

 

Para garantizar la atención de emergencias y evitar interrupciones en áreas sensibles, se dispuso un esquema de guardias mínimas en cada uno de los sectores alcanzados por la medida.

 

De esta forma, hospitales, servicios de seguridad y otras áreas estratégicas mantendrán su funcionamiento habitual durante la jornada.

Temas:

Selección Argentina La Rioja Messi Mundial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso