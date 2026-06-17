Por el triunfo de la Selección Argentina, La Rioja decretó asueto y suspendió las clases

El Gobierno de La Rioja dispuso un asueto administrativo para la mañana de este miércoles y suspendió las clases en toda la provincia tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.

La medida alcanza a los trabajadores de la administración pública provincial y a las instituciones educativas del territorio riojano, con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en los festejos por la victoria del conjunto nacional.

La decisión fue oficializada pocas horas después de la goleada argentina y generó repercusiones tanto a favor como en contra debido al alcance de la disposición.

El argumento del Gobierno riojano

A través de un comunicado, las autoridades provinciales explicaron que la medida busca acompañar una celebración que consideran representativa del sentir popular.

En el texto difundido oficialmente, el Ejecutivo sostuvo que el fútbol forma parte de la identidad cultural de los argentinos y constituye un espacio de encuentro que trasciende diferencias políticas, sociales y económicas.

Además, remarcaron que la victoria de la Selección Argentina generó una alegría colectiva que merecía ser acompañada desde el ámbito institucional.

Desde la gobernación también señalaron que gobernar implica interpretar y compartir aquellos acontecimientos que movilizan a gran parte de la sociedad.

Casa de Gobierno de La Rioja.

Alcance de la medida

El asueto fue dispuesto exclusivamente para el turno mañana de este miércoles y comprende tanto a organismos públicos provinciales como a establecimientos educativos.

De esta manera, no hubo actividad escolar ni atención habitual en distintas dependencias estatales durante las primeras horas de la jornada.

La decisión fue comunicada oficialmente luego de la victoria conseguida por la Selección Argentina, que comenzó su participación en el Mundial 2026 con una contundente actuación frente a Argelia.

Cómo funcionarán los servicios esenciales

Desde el Gobierno provincial aclararon que el asueto no afectará la prestación de los servicios considerados esenciales para la población.

Para garantizar la atención de emergencias y evitar interrupciones en áreas sensibles, se dispuso un esquema de guardias mínimas en cada uno de los sectores alcanzados por la medida.

De esta forma, hospitales, servicios de seguridad y otras áreas estratégicas mantendrán su funcionamiento habitual durante la jornada.