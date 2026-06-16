Debut con triunfo de la Selección: Así se gritó el primer gol de Messi en la "Fan Zone" de Paraná

Debut con triunfo de la Selección y fiesta en la Fan Zone.

Debut con triunfo de la Selección y una actuación memorable de Lionel Messi marcaron el inicio del camino argentino en el Mundial 2026. La Albiceleste goleó 3 a 0 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas y dejó una imagen contundente en su estreno, mientras miles de kilómetros más al sur, los hinchas reunidos en la Fan Zone de Paraná celebraron cada jugada como si estuvieran dentro del estadio.

Messi fue el gran protagonista de la noche. El capitán convirtió los tres goles del encuentro, uno en la primera mitad y dos en el complemento, para igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Su actuación reafirmó el potencial del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y alimentó la ilusión de volver a pelear por el título.

EL MUNDO RENDIDO A LOS PIES DE LEO MESSI: HAT-TRICK Y RÉCORD | Argentina 3-0 Argelia | RESUMEN | M19

La histórica presentación terminó con una ovación. A los 79 minutos del segundo tiempo, Scaloni decidió reemplazar a Messi por Nicolás Paz. El rosarino abandonó el campo bajo una lluvia de aplausos de los hinchas argentinos que transformaron el estadio estadounidense en una verdadera fiesta albiceleste.

Fiesta mundialista en Paraná

Mientras Argentina brillaba en Kansas, en Paraná también se vivía una jornada especial. La Fan Zone instalada en la zona del shopping La Paz reunió a cientos de personas que eligieron compartir el debut mundialista en un espacio al aire libre equipado con pantalla gigante, patio gastronómico y sectores destinados a toda la familia.

Desde la tarde comenzaron los preparativos. Los puestos gastronómicos adornaron el predio con banderas argentinas, réplicas de la Copa del Mundo y distintos elementos alusivos al certamen. A medida que avanzaban las horas, el lugar fue ganando color con camisetas celestes y blancas, bombos, mates y banderas.

La expectativa creció minuto a minuto. Familias, grupos de amigos y aficionados llegaron con reposeras y abrigo para disfrutar de una noche que prometía emociones. La organización destacó que el predio contaba con todas las condiciones necesarias para garantizar una experiencia segura y cómoda para los asistentes.

Una pantalla gigante y un grito inolvidable

Uno de los principales atractivos fue la pantalla gigante instalada para seguir el partido. Gracias a la calidad de imagen, los espectadores pudieron disfrutar cada detalle del encuentro y sentirse parte del espectáculo mundialista.

La explosión de alegría llegó a los 16 minutos del primer tiempo. Rodrigo De Paul lanzó un pase profundo desde campo propio y encontró a Messi. El capitán condujo con velocidad, dejó rivales en el camino y sacó un potente remate de zurda que venció al arquero Luca Zidane para establecer el 1 a 0.

El grito de gol en la Fan Zone:

Debut con triunfo de la Selección: Así se gritó el primer gol de Messi en la "Fan Zone" de Paraná

Elonce fue testigo del momento exacto en que la multitud reunida en la Fan Zone estalló de emoción. Saltos, abrazos, gritos y banderas al viento acompañaron el primer tanto argentino. Frente a la pantalla gigante, los paranaenses celebraron el gol de quien terminaría firmando una noche histórica para el fútbol mundial.

Cábalas, pronósticos y confianza en Messi

La previa también estuvo marcada por las tradicionales cábalas mundialistas. Desde temprano, familias enteras llegaron con reposeras, mates y camisetas para seguir el estreno del equipo de Scaloni.

Entre los asistentes se encontraba un grupo de jóvenes que se preparó especialmente para la ocasión. “Nos pintamos nosotras”, contó una de las chicas mientras mostraba los colores celeste y blanco en su rostro. Junto a ellas estaba su madre, que también se sumó al entusiasmo mundialista.

Una de las jóvenes, Pilar, relató que había comprado una camiseta especialmente para el debut. “Sí, sí, sí, comprada ayer”, comentó. Además, explicó que habían llegado alrededor de las 9.30 para asegurarse un lugar privilegiado frente a la pantalla.

Un espacio pensado para compartir

La madre de las chicas también compartió una de las cábalas familiares. “Lo que sí vamos a tener que, si ganamos, tenemos que seguir viniendo”, afirmó entre risas, convencida de que la presencia en la Fan Zone podría convertirse en una tradición durante toda la Copa del Mundo.

La propuesta fue diseñada para que grandes y chicos pudieran disfrutar del Mundial en comunidad. La combinación de gastronomía, espacios abiertos y transmisión en pantalla gigante generó un ambiente similar al que suele vivirse en los grandes eventos deportivos internacionales.

La Fan Zone Paraná busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para acompañar a la Selección durante el torneo. La convocatoria registrada en el debut mostró que existe un fuerte interés de los paranaenses por compartir la experiencia mundialista.

Gastronomía y espíritu mundialista

Otro de los sectores más concurridos fue el gastronómico. Emprendedores locales ofrecieron diferentes propuestas para acompañar la jornada y aprovechar el importante movimiento de público generado por el partido.

“Todos le pusimos nuestras ganas y todos pusimos un poquito de cada uno para poder estar acá”, contó a Elonce una de las responsables de un puesto que ofrecía sándwiches de milanesa, papas fritas y empanadas.

La comerciante explicó que la preparación comenzó varias horas antes del encuentro. “Nosotros vinimos a las 15 y después volvimos a abrir ya todo a las 17. Nos quedamos hasta que termine el partido”, indicó.

Con el triunfo consumado y una actuación histórica de Messi, la primera noche mundialista terminó siendo una celebración inolvidable para los hinchas argentinos. Ahora, la expectativa ya está puesta en el próximo desafío: el duelo frente a Austria, programado para el lunes desde las 14.