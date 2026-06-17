¡No se ve nada!: la niebla redujo la visibilidad y complicó la circulación durante la mañana

La niebla volvió a hacerse sentir con fuerza este miércoles en Paraná y gran parte de la región. Durante las primeras horas de la mañana, el fenómeno redujo considerablemente la visibilidad y obligó a conductores y peatones a extremar las precauciones al momento de circular.

Según se informó desde el móvil de Elonce, a las 9, la temperatura descendió hasta los 4,6 grados, ubicándose por debajo de la mínima pronosticada para la jornada, que era de 6 grados.

Niebla en Paraná (foto Elonce)

Además, la humedad alcanzó el 99 por ciento, generando una importante acumulación de rocío sobre calles, veredas y espacios públicos.

Visibilidad muy reducida

Desde Plaza San Miguel, en pleno centro de Paraná, se pudo observar la magnitud del fenómeno, con una densa niebla que dificultaba la visión a corta distancia.

Niebla en Paraná (foto Elonce)

La situación se agravó en distintos accesos y rutas de la región. Según relataron televidentes a Elonce, la visibilidad era prácticamente nula en algunos tramos de los caminos que unen Paraná con Diamante y con Santa Fe.

De acuerdo con los datos relevados durante la mañana, la visibilidad llegó a ubicarse en apenas 0,1 kilómetro, una condición que obligó a reforzar las medidas de seguridad vial.

Paraná cubierta de un manto de niebla

Recomendaciones para conductores y peatones

Ante este escenario, se recomienda circular con extrema prudencia, mantener las luces bajas encendidas, reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado respecto de otros vehículos.

Niebla en Paraná (foto Elonce)

También se sugiere planificar los traslados con mayor anticipación para evitar maniobras apresuradas en condiciones de escasa visibilidad.

Por otra parte, la humedad acumulada sobre las veredas y espacios peatonales generó superficies resbaladizas, por lo que se aconseja a los peatones caminar con precaución para evitar caídas.

Una mañana marcada por el frío y la humedad

Aunque durante las primeras horas del día la niebla no parecía tan intensa, el fenómeno se fue consolidando con el correr de la mañana y cubrió gran parte de la ciudad.

Niebla en Paraná (foto Elonce)

La combinación de bajas temperaturas, elevada humedad y ausencia de viento favoreció la persistencia del banco de niebla que se extendió sobre Paraná y localidades cercanas.

Se espera que el fenómeno comience a disiparse gradualmente con el avance de la mañana y la presencia del sol, aunque las condiciones continuarán siendo frías durante gran parte de la jornada.