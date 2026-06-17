Por obras en la red, podría haber baja presión de agua en algunas zonas de Paraná

La comuna realiza una intervención para habilitar obra de nueva red de agua potable y podría afectar el suministro en algunas zonas de la ciudad.
Este miércoles la municipalidad de Paraná continuará con los trabajos para poner en funcionamiento un nuevo sistema de distribución de agua potable en jurisdicción de la comisión vecinal Florida, ejecutado en el marco de la obra denominada "Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná".
La labor programada abarca el desarrollo de tareas complementarias, que incluyen la realización de tres enlaces de cañerías distribuidoras del suministro: en avenida Francisco Ramírez y Salvador Ezpeleta, Ezpeleta y Pedro León Aquino, y en Ezpeleta y Sudamérica. Además del tendido de una nueva red distribuidora por calles Candiotti y Ezpeleta, también ya se han ejecutado las nuevas conexiones del servicio a cada hogar frentista.
Debido a estas tareas de mejoras y renovación de la infraestructura sanitaria, podrían registrarse casos de baja presión en sectores aledaños al frente de intervenciones.
Se estima que las tareas se extenderán hasta las primeras horas de la tarde. Por ello se recomienda a los usuarios aledaños a las obras de enlaces mencionadas, que realicen un uso racional del suministro disponible en sus tanques de reservas domiciliarios.