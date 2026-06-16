Finalizaron los trabajos en la red de agua y se normalizará el servicio en zona este

REDACCIÓN ELONCE
Concluyeron las tareas de reparación en el acueducto ubicado sobre calle Miguel David. Durante la intervención se detectaron daños adicionales en la cañería, lo que extendió los trabajos y afectó la presión del servicio en amplios sectores de la ciudad.
Finalizaron los trabajos en el acueducto de calle Miguel David de Paraná y, según se informó, el servicio de agua potable, comenzará a normalizarse progresivamente, durante las próximas horas. Las tareas se desarrollaron desde el mediodía en inmediaciones de la intersección con la Ruta Nº 12.
Durante el avance de las intervenciones, el personal técnico detectó daños en dos tramos de la cañería distribuidora, una situación que obligó a extender las labores más allá del plazo previsto inicialmente para completar la reparación, se indicó a Elonce desde la Municipalidad de Paraná.
Como consecuencia de estos inconvenientes, se registraron casos de baja presión en el suministro dentro del área abastecida por el centro de distribución Parque del Lago, afectando a numerosos barrios de la zona este y sudeste de la ciudad.
Sectores afectados y restablecimiento del suministro
Las complicaciones en el servicio alcanzaron a usuarios ubicados en el sector comprendido entre calles Artigas, Almafuerte y Lisandro de la Torre, además de las áreas cercanas al Parque Industrial General Belgrano.
Desde el organismo responsable de la prestación se indicó que los trabajos permitieron reparar los desperfectos detectados y restablecer el funcionamiento del sistema de distribución.
No obstante, advirtieron que la recuperación total del servicio será gradual, debido al tiempo que demanda la presurización de las cañerías y la normalización de los niveles de abastecimiento en toda la red. Por este motivo, se espera que en las próximas horas el suministro recupere paulatinamente sus condiciones habituales en los sectores afectados.