Pantalla gigante, food trucks y música: así se vive la Fan Zone en Paraná para alentar a Argentina

La gente se reúne a ver el partido.

La Fan Zone Paraná se preparó para recibir a los hinchas que eligieron seguir el debut de la Selección Argentina en el Mundial en un espacio al aire libre. Con pantalla gigante, food trucks, patio gastronómico y propuestas para toda la familia, el predio ubicado en la zona del shopping La Paz busca convertirse en uno de los puntos de encuentro más convocantes de la ciudad durante la Copa del Mundo.

Desde temprano comenzaron los preparativos para recibir a los fanáticos albicelestes. Los puestos gastronómicos se instalaron durante la tarde y decoraron el predio con banderas, colores argentinos y distintos elementos alusivos a la Copa del Mundo.

La expectativa fue creciendo a medida que se acercaba la hora del partido y los organizadores destacaron que el lugar ofrece todas las comodidades para seguir el encuentro en un entorno seguro y festivo.

Gastronomía y clima mundialista

Uno de los espacios más llamativos fue el de los emprendedores gastronómicos que decidieron sumarse a la iniciativa con propuestas especialmente preparadas para la jornada.

“Todos le pusimos nuestras ganas y todos pusimos un poquito de cada uno para poder estar acá”, contó una de las responsables de un food truck que ofrecía sándwiches de milanesa, papas fritas y empanadas.

La comerciante explicó que los preparativos comenzaron varias horas antes de la apertura oficial.

“Nosotros vinimos a las 15 y después volvimos a abrir ya todo a las 17. Nos quedamos hasta que termine el partido”, indicó.

Además, invitó a los vecinos a acercarse al predio para compartir la experiencia mundialista. “Los esperamos acá en calles Chile y Venezuela. Hay food trucks, cerveza y una gran variedad de comidas para disfrutar mientras alentamos a la Selección”, expresó.

Una pantalla gigante para vivir el Mundial

Uno de los principales atractivos del espacio es la pantalla gigante instalada para seguir el partido de la Selección Argentina.

Paraná se prepara para alentar a la selección en la "Fan zone"

Según destacaron desde la organización, la tecnología utilizada permite una excelente calidad de imagen incluso a gran distancia.

Durante la previa ya se observaban familias recorriendo el lugar, ocupando mesas y preparando las tradicionales cábalas para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La presencia de efectivos policiales también formó parte del operativo previsto para garantizar una jornada tranquila y ordenada.

Un punto de encuentro para toda la familia

La propuesta fue pensada para que grandes y chicos puedan disfrutar del partido en comunidad, replicando el clima festivo que suele vivirse durante cada presentación de la Selección Argentina.

Con opciones gastronómicas, espacios para compartir y una pantalla de grandes dimensiones, la Fan Zone Paraná busca consolidarse como uno de los escenarios elegidos por los paranaenses para seguir la participación argentina en la Copa del Mundo.