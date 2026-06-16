Los groseros errores de FIFA en su video de presentación del plantel argentino

Los nombres de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Exequiel Palacios aparecieron con errores durante una sesión audiovisual. El detalle no tardó en viralizarse en las redes. Argentina jugará esta noche ante Argelia en el primer partido del Grupo J.
Un video de la FIFA se hizo viral en redes sociales por los nombres mal escritos de los jugadores del plantel de la Selección argentina.
El video en cuestión era para presentar a los futbolistas argentinos previo a su encuentro ante Argelia, ordenados por orden numérico, pero los errores causaron furor en redes.
Carteles escritos con "Nicholas" Tagliafico en lugar de Nicolás y Exequiel "Pacacios", por Palacios, fueron algunos de los que estuvieron mal escritos y que más resonaron, sobre todo porque fueron tachados sobre el mismo papel en lugar de imprimir uno nuevo.
A Leandro Paredes directamente lo nombraron como "Leonardo", mientras que a Nahuel Molina le eliminaron su segundo apellido, pero se puede leer en el papel que sostiene en su mano.
Cosas a destacar: Quien imprimió tan mal los nombres? Se pronuncia "Lo Celso" y no "Lo Chelso". El acento de Nico Paz. La mala onda de Barco. https://t.co/TyL7RMZtRG— Nico Greco (@10Greco) June 16, 2026