Hoy debuta Argentina en el Mundial: ilusión, pronósticos y pasión en las calles de Paraná

El debut de Argentina en el Mundial comenzó a vivirse con intensidad en las calles de Paraná, donde vecinos y automovilistas compartieron sus expectativas de cara a la presentación de la Selección nacional en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. Entre banderas, pronósticos y muestras de confianza, la ilusión volvió a instalarse entre los argentinos.

En una recorrida realizada en una esquina transitada de la ciudad, sobre las avenidas Ramírez y Carbó, Elonce dialogó con conductores y familias que se preparaban para seguir el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La expectativa estuvo marcada por el optimismo. La mayoría de los consultados coincidió en que Argentina comenzará el certamen con una victoria y varios apostaron por Lionel Messi como protagonista de la noche.

Pronósticos y confianza en la Selección

Uno de los primeros conductores consultados no dudó al anticipar el resultado. “2 a 0”, respondió cuando fue consultado sobre el marcador del encuentro. Al preguntarle por los autores de los goles, agregó: “De Messi uno seguro. Y capaz que el otro también”.

Otro vecino coincidió con el resultado y también depositó su confianza en el capitán argentino. “2 a 0. Goles de Messi. Si juega Fernández, Fernández”, expresó mientras aguardaba la luz verde del semáforo.

Las respuestas reflejaron el entusiasmo que genera una nueva participación mundialista de la Selección argentina, que llega al torneo con el respaldo de haber conquistado la última Copa del Mundo y con una base consolidada de futbolistas.

Familias que viven el Mundial partido a partido

La pasión por el fútbol también se hizo presente entre los más chicos. Un hombre que circulaba junto a su familia pronosticó un triunfo más amplio para el conjunto nacional. “3 a 1”, afirmó. Luego detalló quiénes convertirían para la Albiceleste: “Uno Leo, otro Paredes y uno De Paul”.

A su lado, un niño contó cómo vive el torneo junto a su familia. “Bien. Andamos viendo todos los partidos”, dijo cuando fue consultado por la experiencia mundialista. Ante una nueva pregunta, aseguró: “Casi”, en referencia a la cantidad de encuentros que había seguido desde el inicio de la competencia.

La escena reflejó el entusiasmo que despierta el fútbol cada cuatro años y cómo el Mundial logra reunir a distintas generaciones frente a una misma pasión.

Banderas y apoyo a emprendedores

En la previa del partido también se observó un importante movimiento en los puestos de venta de artículos mundialistas. Las tradicionales banderas argentinas volvieron a aparecer en vehículos, viviendas y comercios como símbolo de apoyo al seleccionado.

Hoy debuta Argentina y nace un nuevo sueño mundialista

Según comentaron los vendedores, los precios de las banderas oscilaron entre los 6.000 y los 8.000 pesos, una alternativa elegida por muchos hinchas para acompañar al equipo en su debut.

Con la expectativa en aumento y el entusiasmo reflejado en cada respuesta, Argentina renueva la ilusión de miles de argentinos que volverán a reunirse frente a una pantalla para acompañar a la Selección en el inicio de un nuevo sueño mundialista.