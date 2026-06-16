La Selección Argentina inicia un nuevo Mundial: así fueron sus debuts a lo largo de la historia

La Selección Argentina pondrá en marcha este martes su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Argelia en Kansas City. Será una nueva página en una historia mundialista que comenzó hace casi un siglo y que incluye alegrías, frustraciones y tres títulos del mundo.

A lo largo de sus participaciones, la Albiceleste disputó 19 debuts mundialistas. El balance es favorable: acumuló once victorias, un empate y siete derrotas, con 27 goles a favor y 19 en contra.

Los estrenos suelen estar cargados de tensión e incertidumbre, y la historia demuestra que el resultado del primer partido no siempre anticipa el desenlace del torneo.

Debuts que marcaron el camino

La primera presentación de la Selección Argentina en una Copa del Mundo fue en Uruguay 1930, cuando derrotó 1 a 0 a Francia y luego alcanzó la final del certamen.

También comenzó con triunfos dos de los tres Mundiales que terminaría conquistando. En Argentina 1978 venció 2 a 1 a Hungría en el Monumental, mientras que en México 1986 superó 3 a 1 a Corea del Sur en el inicio de la campaña que culminó con la consagración liderada por Diego Maradona.

Entre los debuts más contundentes también aparece el 4 a 0 sobre Grecia en Estados Unidos 1994, una de las actuaciones más sólidas de la Albiceleste en una primera presentación mundialista.

Las derrotas que sorprendieron al mundo

No todos los comienzos fueron favorables para la Selección Argentina. Algunas de las caídas más recordadas se produjeron precisamente en el estreno de una Copa del Mundo.

En España 1982, el equipo llegó como campeón vigente y perdió 1 a 0 frente a Bélgica. Ocho años después, en Italia 1990, volvió a sufrir un golpe inesperado al caer por el mismo resultado ante Camerún.

Más cerca en el tiempo, Rusia 2018 comenzó con un empate 1 a 1 frente a Islandia, en un partido marcado por un penal desperdiciado por Lionel Messi y que anticipó un torneo complicado para el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli.

Sin embargo, ninguna derrota generó tanto impacto como la sufrida ante Arabia Saudita en Qatar 2022, cuando la Albiceleste cayó 2 a 1 en uno de los mayores batacazos de la historia de los Mundiales.

Qatar 2022, la excepción que terminó en gloria

La derrota frente a Arabia Saudita parecía comprometer seriamente las aspiraciones argentinas en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni llegaba con una extensa racha invicta y era considerado uno de los grandes candidatos al título.

Lejos de derrumbarse, la Selección Argentina reaccionó en los partidos siguientes, superó la fase de grupos y fue creciendo a lo largo del torneo hasta alcanzar la final frente a Francia.

El 18 de diciembre de 2022, tras una definición histórica por penales en Lusail, la Albiceleste conquistó su tercera Copa del Mundo y demostró que un mal debut no necesariamente condiciona el destino de un equipo.

Todos los debuts de la Selección Argentina en los Mundiales

1930: Argentina 1-0 Francia

Argentina 1-0 Francia 1934: Argentina 2-3 Suecia

Argentina 2-3 Suecia 1958: Argentina 1-3 Alemania Federal

Argentina 1-3 Alemania Federal 1962: Argentina 1-0 Bulgaria

Argentina 1-0 Bulgaria 1966: Argentina 2-1 España

Argentina 2-1 España 1974: Argentina 2-3 Polonia

Argentina 2-3 Polonia 1978: Argentina 2-1 Hungría

Argentina 2-1 Hungría 1982: Argentina 0-1 Bélgica

Argentina 0-1 Bélgica 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur

Argentina 3-1 Corea del Sur 1990: Argentina 0-1 Camerún

Argentina 0-1 Camerún 1994: Argentina 4-0 Grecia

Argentina 4-0 Grecia 1998: Argentina 1-0 Japón

Argentina 1-0 Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 1-0 Nigeria 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil

Argentina 2-1 Costa de Marfil 2010: Argentina 1-0 Nigeria

Argentina 1-0 Nigeria 2014: Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina

Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina 2018: Argentina 1-1 Islandia

Argentina 1-1 Islandia 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

Balance histórico: 11 triunfos, 1 empate y 7 derrotas en los debuts mundialistas de la Selección Argentina.