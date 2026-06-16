Además de Argentina: los otros partidos que tendrá este martes el Mundial 2026

La primera fecha del Mundial 2026 continuará este martes con una agenda intensa que incluirá cuatro encuentros distribuidos entre los grupos I y J. Si bien gran parte de la atención de los argentinos estará centrada en el debut de la Selección Argentina ante Argelia, la jornada también contará con la presentación de Francia y Noruega, dos seleccionados que llegan con expectativas de protagonismo en el certamen.

Los encuentros se disputarán en distintas sedes de Estados Unidos y comenzarán a perfilar las primeras posiciones de ambos grupos en una etapa donde cada punto puede resultar determinante para la clasificación.

Francia pone primera frente a Senegal

Uno de los partidos más atractivos del día será el que protagonizarán Francia y Senegal desde las 16. El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los grandes candidatos al título después de haber sido finalista en Qatar 2022 y buscará comenzar el torneo con una victoria.

Del otro lado estará Senegal, que afronta una nueva experiencia mundialista con la ilusión de volver a competir de igual a igual frente a las principales potencias. El seleccionado africano intentará dar el golpe en un grupo que promete ser uno de los más parejos de la competencia.

Noruega quiere confirmar su crecimiento

A las 19 será el turno de Irak y Noruega, otro duelo correspondiente al Grupo I. Los europeos llegan impulsados por una generación de futbolistas que ha despertado grandes expectativas en los últimos años.

Con figuras como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, Noruega buscará comenzar sumando de a tres para encaminar una clasificación que aparece como uno de los principales objetivos del seleccionado escandinavo. Irak, por su parte, intentará convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Austria y Jordania bajan el telón de la jornada

La actividad finalizará durante la madrugada del miércoles con el encuentro entre Austria y Jordania, válido por el Grupo J a la una de la mañana. El seleccionado austríaco aparece como favorito en la previa y buscará aprovechar esa condición para arrancar el Mundial con una victoria.

Jordania, en cambio, afronta uno de los desafíos más importantes de su historia deportiva. El conjunto asiático intentará sumar sus primeros puntos en una zona exigente y mantener vivas sus posibilidades de clasificación para las próximas jornadas.

Además de estos encuentros, la jornada tendrá como atractivo el estreno de la Selección Argentina frente a Argelia, en uno de los partidos más esperados del día dentro del Mundial 2026.

Los partidos del martes 16 de junio