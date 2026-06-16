En la previa del debut mundialista, miles de argentinos realizaron un banderazo en Kansas

Banderazo en Kansas. Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes se reunieron en las inmediaciones del centro de la ciudad y protagonizaron una verdadera fiesta a pocas horas del estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo frente a los africanos, que tendrá lugar este martes desde las 22:00 en el Arrowhead Stadium.

Fanáticos llegados desde distintos puntos del país y también residentes en Estados Unidos participaron de la convocatoria, que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por un clima de entusiasmo y expectativa.

La presencia de Lionel Messi en el certamen volvió a ser uno de los principales focos de atención entre los hinchas, que aprovecharon la jornada para alentar al capitán y expresar su confianza en una nueva actuación destacada del conjunto nacional.

"Vengo por primera vez porque es el último Mundial de Messi", dijo Yanina Martínez, comerciante de Buenos Aires. "Si no ganamos no pasa nada, será una despedida hermosa. Ya ganamos en Catar y lo celebramos cinco millones de personas en Buenos Aires", recuerda.

"Lo más importante es darle las gracias. Estaremos contentos más allá del resultado", comenta Gerardo López, consciente de que ninguna selección ha repetido título desde Brasil en 1962.

Otros no renuncian al optimismo, como María Bader, llegada también de la capital argentina. "No hay nada más lindo que salir campeón. Y bicampeón es algo único. Y más si es el último Mundial de Messi. Es por él y es para él también", sentencia.

Y aunque, a 24 horas del día grande, lo que reina es la alegría, muchos aficionados recuerdan los enormes sacrificios que afrontaron por el alto costo de boletos y desplazamientos.

"Esto es demasiado caro", lamenta Gerardo. "En Catar era caro, pero no imposible. Aquí cuesta el doble. Seguramente sólo podremos estar en la fase de grupos porque no podemos pagar tanto".

JUAN MABROMATA / AFP

"Ahorrar, seguir la reventa hasta encontrar entradas baratas y rebuscársela", dice sobre los preparativos. "Hay que buscar el vuelo y el alojamiento más barato pero no rendirse, porque siempre se puede".

Mientras tanto, Scaloni ultima detalles para el encuentro frente a Argelia y mantiene algunas dudas en la formación titular, aunque el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y optimismo de cara al inicio del torneo.

El partido marca el comienzo del camino de la "Albiceleste" en el Grupo J del Mundial que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, donde también deberá enfrentar a Austria y Jordania en busca de la clasificación a la siguiente fase.