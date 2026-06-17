Detuvieron a un hombre que atropelló a su expareja en una localidad de Paraná Campaña

En la localidad de Cerrito se registró este martes un grave episodio de violencia de género que tuvo como víctima a una mujer de 49 años, la cual habría sido embestida de manera intencional por su ex pareja, un hombre de 53 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 sobre calle Córdoba. Según dichos de la mujer, momentos antes se había dirigido al domicilio de su ex pareja a retirar unas pertenencias que le habían quedado.

Tras una discusión, el hombre intentó retirarse de la casa, sacando su camioneta Volkswagen Amarok del interior del garaje, colisionando a la mujer.

Producto del impacto resultó lesionada en la zona abdominal y se constató que no tenía lesiones óseas. De todas maneras, quedó internada en observación en el hospital Miranda de Cerrito.

Según relató la propia mujer, no sería el primer hecho de violencia que sufre.

La Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná dispuso la detención del hombre, que se concretó en horas de la noche y fue trasladado

a la Alcaidía de Tribunales.