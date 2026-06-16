Una mujer fue asistida tras inhalar humo producto de un incendio en barrio Aceitero

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en una vivienda del barrio Aceitero generó un operativo de emergencia durante el martes. Una mujer debió recibir asistencia médica por inhalación de humo y la casa sufrió daños materiales.
Un incendio en una vivienda del barrio Aceitero movilizó a Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal policial durante la jornada del martes. El siniestro ocurrió en calle 1380 y una mujer fue asistida luego de verse afectada por la inhalación de humo.
La subjefa de la Comisaría Décimo Primera, Blanca Ramírez, informó que el aviso llegó cerca de las 11:30 horas, momento en el que los equipos de emergencia se dirigieron al domicilio afectado. Al arribar al lugar, Bomberos Voluntarios ya trabajaba en la zona alta de la vivienda para controlar la situación.
Durante el operativo, los bomberos lograron rescatar a tres perros que se encontraban en el interior de la casa. Según se indicó, al momento del inicio del fuego no había personas dentro del inmueble.
El origen del fuego y la intervención de los equipos de emergencia
Luego de las tareas realizadas, Bomberos Zapadores confirmó que el incendio se habría iniciado por un desperfecto eléctrico y descartó que se tratara de un hecho intencional. La propietaria de la vivienda manifestó que previamente había detectado problemas relacionados con el calentamiento de la instalación.
El trabajo coordinado entre las distintas fuerzas permitió controlar rápidamente las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores de la vivienda o casas cercanas.
Además del operativo de extinción, una ambulancia acudió al lugar debido a que vecinos resultaron afectados por la presencia de humo. Las personas fueron asistidas con oxígeno como medida preventiva, aunque no se informaron lesiones de gravedad.
Daños materiales y una familia afectada
Como consecuencia del incendio, la vivienda registró importantes daños materiales. En el lugar residía una mujer junto a sus hijos, quienes deberán afrontar las tareas de recuperación del inmueble tras el siniestro.