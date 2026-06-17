Pablo Laurta volvió a Concordia y rechazó una pericia solicitada por la Fiscalía

Pablo Laurta, imputado por el homicidio agravado del remisero Martín Palacio, fue trasladado este martes desde la Unidad Penal de Paraná hacia Concordia para cumplir con una pericia caligráfica solicitada por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el procedimiento no pudo concretarse debido a la negativa del acusado.

La medida formaba parte de la investigación penal que busca reunir más elementos de prueba en torno al crimen de Palacio, cuyos restos fueron hallados desmembrados durante 2025 en una causa que conmocionó a la región.

La audiencia para conformar un cuerpo de escritura estaba prevista para las 10 de la mañana en la sede de Policía Científica de la Jefatura Departamental Concordia, donde el imputado fue trasladado especialmente para cumplir con el trámite.

La negativa al procedimiento

Según trascendió, Pablo Laurta manifestó inicialmente que desconocía el objetivo de la pericia y aseguró que no se le había informado con qué documentación sería comparada su escritura.

Posteriormente, las autoridades le exhibieron un libro de actas de color azul que, según los investigadores, contendría anotaciones presuntamente realizadas por el propio acusado y que forman parte de la evidencia incorporada al expediente.

A pesar de las explicaciones brindadas durante el procedimiento, el imputado mantuvo su decisión de no participar de la medida solicitada por la fiscal Daniela Montangie.

El objetivo de la Fiscalía era determinar la autoría de esos manuscritos mediante un cotejo técnico que permitiera fortalecer la investigación por el homicidio agravado de Martín Palacio.

Pablo Laurta.

Una causa con múltiples elementos de prueba

La defensa de Pablo Laurta estuvo representada por el abogado Augusto Lafferriere, cuya designación fue formalizada recientemente por la jueza de Garantías N° 4 de Concordia, María Gabriela Seró.

Mientras tanto, la investigación continúa sumando evidencia. Entre los elementos secuestrados figuran teléfonos celulares, tarjetas SIM, una notebook, un disco rígido y un arma de fuego que fueron incorporados a distintas pericias realizadas por los investigadores.

La Fiscalía también analiza documentación y anotaciones encontradas durante los procedimientos vinculados a la causa, motivo por el cual buscaba avanzar con la pericia caligráfica que finalmente no pudo concretarse.

Las acusaciones que enfrenta

Además del expediente que se tramita en Entre Ríos por el crimen de Martín Palacio, Pablo Laurta enfrenta graves acusaciones en la provincia de Córdoba.

La Justicia cordobesa lo investiga por el presunto asesinato de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, hechos ocurridos luego del homicidio del remisero concordiense.

Tras aquellos episodios, el acusado fue detenido en un hotel de Gualeguaychú luego de una intensa búsqueda. Posteriormente, las investigaciones derivaron en nuevas imputaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil y presuntos planes de fuga hallados en dispositivos electrónicos secuestrados durante la pesquisa.

Mientras avanzan las distintas causas judiciales, Pablo Laurta permanece detenido y a disposición de la Justicia, tanto en Entre Ríos como en Córdoba, donde deberá afrontar futuros procesos judiciales vinculados a las graves acusaciones que pesan en su contra.