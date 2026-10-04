PAMI aclaró cuáles son las credenciales habilitadas para acceder a sus prestaciones

PAMI mantiene habilitados cuatro formatos de credencial durante octubre de 2026: digital, provisoria con código QR, provisoria ticket y tarjeta plástica. Estas alternativas permiten a los afiliados identificarse para acceder a los servicios de la obra social.

Una de las principales aclaraciones es que la tarjeta plástica sigue siendo válida, aunque ya no se entregan nuevos ejemplares. Quienes conservan esa identificación pueden continuar utilizándola sin necesidad de reemplazarla por ese motivo.

Según la información oficial de PAMI, las cuatro opciones cumplen la función de acreditar la afiliación. La disponibilidad de formatos físicos y digitales permite realizar las gestiones sin depender exclusivamente de un teléfono celular.

Las alternativas que continúan vigentes

La credencial digital está disponible en la aplicación del organismo y puede mostrarse desde el celular. También se puede consultar la identificación del titular y de su grupo familiar en la sección “Mi Credencial” de Mi PAMI.

La versión provisoria con QR se obtiene desde la página oficial y puede descargarse e imprimirse en papel. El código es un elemento central para distinguirla de las identificaciones provisorias anteriores que dejaron de tener validez.

La credencial provisoria ticket, por su parte, se imprime desde las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local. Junto con la tarjeta plástica ya entregada, constituye otra alternativa para quienes necesitan presentar una identificación física.

Qué documentos deben actualizarse

La credencial provisoria sin código QR ya no es válida. Los afiliados que conservan ese formato deben volver a generar el documento desde el sitio oficial para obtener la versión actualizada.

También quedó fuera de vigencia el modelo antiguo que fue reemplazado por las identificaciones reconocidas actualmente. Esto no significa que todas las tarjetas plásticas hayan dejado de servir: las que PAMI mantiene habilitadas pueden seguir utilizándose.

La provisoria con QR no tiene vencimiento, según la información proporcionada. Una vez generada correctamente, puede guardarse o imprimirse para utilizarla en las gestiones posteriores.

Cómo obtenerla y para qué se utiliza

Para generar la credencial provisoria, el sistema solicita el número de afiliación, el sexo según el DNI, el número de documento y el número de trámite del DNI, compuesto por 11 dígitos. Estos datos permiten completar la solicitud de la identificación.

La credencial sirve para retirar medicamentos, solicitar turnos en agencias, realizar trámites presenciales y online y validar la atención con especialistas. Para recibir atención médica, los afiliados deben presentar una identificación vigente junto con su DNI.

En las consultas con especialistas, la Orden Médica Electrónica no debe llevarse necesariamente impresa, ya que puede consultarse mediante el sistema correspondiente. La credencial y el documento personal permiten acreditar la identidad del afiliado, independientemente del formato habilitado que utilice.