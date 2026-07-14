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Diseñarán proyectos para potenciar el lago Salto Grande

La Codesal y el Colegio de Arquitectos firmaron un convenio para diseñar proyectos para potenciar el lago Salto Grande.

14 de Julio de 2026
Diseñarán proyectos para potenciar el lago Salto Grande
Diseñarán proyectos para potenciar el lago Salto Grande

La Codesal y el Colegio de Arquitectos firmaron un convenio para diseñar proyectos para potenciar el lago Salto Grande.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y la Regional Noreste del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (Caper) firmaron un convenio marco de colaboración. El acuerdo apunta a la planificación y desarrollo de infraestructura turística mediante concursos de ideas y anteproyectos que garanticen la sostenibilidad, la transparencia y la calidad técnica en las intervenciones del perilago.