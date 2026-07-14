Diseñarán proyectos para potenciar el lago Salto Grande

La Codesal y el Colegio de Arquitectos firmaron un convenio para diseñar proyectos para potenciar el lago Salto Grande.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal) y la Regional Noreste del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (Caper) firmaron un convenio marco de colaboración. El acuerdo apunta a la planificación y desarrollo de infraestructura turística mediante concursos de ideas y anteproyectos que garanticen la sostenibilidad, la transparencia y la calidad técnica en las intervenciones del perilago.