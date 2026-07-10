Inflación en Argentina: la CEPAL advirtió que la suba de combustibles podría sumar hasta 2,5 puntos

La inflación en Argentina podría recibir un nuevo impulso como consecuencia del aumento internacional de los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente. Así lo advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estimó que el conflicto podría agregar entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales a la inflación total de 2026, dependiendo de la evolución del precio de la energía y de cuánto de esa suba termine trasladándose al consumidor.

El informe del organismo dependiente de las Naciones Unidas analizó el impacto potencial para Argentina y otros países de América Latina y el Caribe a partir de distintos escenarios vinculados con la evolución del mercado energético internacional. El objetivo fue medir cómo el encarecimiento del petróleo y sus derivados podría reflejarse en el índice general de precios.

Para ello, la CEPAL diseñó tres escenarios basados en diferentes niveles de incremento del precio internacional de la energía respecto de 2025. A partir de esos supuestos, calculó la incidencia que tendría el traslado de esos mayores costos sobre la inflación que enfrentan los consumidores.

Tres escenarios para medir el impacto

El primer escenario contempla un incremento del 25% en el precio internacional de la energía durante 2026 respecto del año anterior. En ese caso, el impacto sobre la inflación argentina sería de 0,9 puntos porcentuales, el menor de los tres escenarios evaluados.

En un segundo escenario, con un aumento del 38% en los precios de la energía, la incidencia sobre la inflación ascendería a 1,4 puntos. Finalmente, el escenario más severo considera una suba del 67% respecto de 2025, lo que elevaría el efecto inflacionario hasta 2,5 puntos porcentuales.

La CEPAL explicó que el resultado final dependerá de múltiples variables, entre ellas la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo, el grado de traslado a los precios internos de los combustibles y los efectos indirectos sobre otros bienes y servicios que utilizan la energía como insumo.

El efecto sobre la economía

"En los siguientes meses, el impacto del aumento del precio del petróleo en la inflación dependerá de la evolución de los precios internacionales, del grado en que sus variaciones se trasladen a los precios internos de los combustibles y de los efectos de segunda ronda en aquellos productos de los cuales los combustibles son un insumo relevante. El incremento del precio del petróleo también podría tener un impacto en la inflación a través del aumento del costo de los productos importados y de los fletes internacionales", señaló el organismo.

En Argentina, el efecto todavía permanece parcialmente contenido por decisiones adoptadas durante los últimos meses. YPF mantuvo un congelamiento de los precios de los combustibles con el objetivo de amortiguar el impacto de la escalada internacional del crudo, mientras que el Gobierno postergó la aplicación de los aumentos pendientes en los impuestos que gravan la nafta y el gasoil.

Sin embargo, la definición sobre esos incrementos aún permanece abierta, por lo que el traslado de los mayores costos al precio final que pagan los consumidores dependerá tanto de la evolución del mercado internacional como de las decisiones de política económica que adopte el Ejecutivo.

Cómo quedaría Argentina frente a la región

El informe también comparó el posible impacto del encarecimiento de los combustibles en el resto de los países de América Latina y el Caribe. Según el estudio, la presión adicional sobre la inflación podría oscilar entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales, dependiendo de la estructura de cada economía y de las medidas implementadas por los gobiernos.

El caso más comprometido sería el de República Dominicana, donde la inflación aumentaría 1,7 puntos en el escenario más moderado, 2,6 puntos en el intermedio y hasta 4,6 puntos en el escenario más extremo, publicó NA.

En el otro extremo aparece Ecuador, con un impacto considerablemente menor: 0,3 puntos en el primer escenario, 0,5 en el segundo y 0,9 en el tercero. En tanto, Argentina quedó ubicada en una posición intermedia, junto con Brasil, Paraguay y Chile, países que presentan una incidencia similar del gasto en energía dentro de la canasta de consumo de los hogares.