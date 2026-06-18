El programa Generar Adolescencias culminó este jueves una nueva edición con una jornada especial en la que estudiantes de siete escuelas secundarias de Paraná participaron de una elección general, tras varios meses de trabajo sobre ciudadanía, vínculos y participación juvenil.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Paraná, se desarrolla por cuarto año consecutivo y busca generar espacios de reflexión, diálogo y construcción colectiva entre adolescentes de distintos establecimientos educativos.

Durante el encuentro final, realizado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, los jóvenes presentaron proyectos y propuestas elaboradas a lo largo del programa y participaron de una votación mediante el sistema de boleta única para elegir la iniciativa ganadora.

Programa municipal para adolescentes (foto Elonce)

Tres instancias de trabajo

Danisa Milano, integrante de la subsecretaría, explicó a Elonce que el programa se estructura en tres encuentros. En una primera instancia, se trabaja sobre vínculos y consentimiento, con el objetivo de generar espacios donde los estudiantes puedan expresar inquietudes, experiencias y reflexiones relacionadas con su vida cotidiana y los ámbitos en los que se desarrollan.

Posteriormente, los participantes se reúnen con estudiantes de otras instituciones de la misma zona de la ciudad para conformar grupos y crear partidos políticos ficticios. Cada equipo elabora propuestas y plataformas vinculadas a problemáticas que identifican en su entorno.

“En ese segundo encuentro se mezclan alumnos de distintas escuelas y tienen que construir propuestas conjuntas. Luego se realiza una primera votación para seleccionar un partido ganador por cada zona”, explicó Milano.

Con una elección y debate de propuestas cerró una nueva edición de Generar Adolescencias

La elección final

La actividad de cierre reunió a los partidos políticos que resultaron elegidos en las instancias zonales. Cada grupo presentó sus candidatos y propuestas ante el resto de los participantes y posteriormente se desarrolló una elección general con boleta única y escrutinio final.

“Es una experiencia que les permite conocer herramientas de participación democrática y también poner en práctica el trabajo en equipo, el debate y la construcción de consensos”, señaló la funcionaria.

La jornada incluyó la presentación de discursos, la exposición de proyectos y la votación en un espacio especialmente acondicionado para reproducir una elección formal.

Interés por el consentimiento y la participación

Desde la organización destacaron la buena recepción que tiene el programa entre los adolescentes.

Milano señaló que uno de los temas que genera mayor interés es el consentimiento y las formas de vinculación entre pares. “Cuando hablamos de consentimiento se generan muchos espacios de debate y reflexión. Los chicos pueden analizar situaciones que vivieron o presenciaron y repensar cómo quieren relacionarse de ahora en adelante”, indicó.

Según explicó, estas instancias permiten que los jóvenes expresen sus opiniones y construyan herramientas para abordar distintas situaciones de su vida cotidiana.

Un balance positivo

Desde la Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia realizaron un balance positivo de la edición 2026 del programa. “La participación fue muy amplia y vimos mucho interés por parte de los estudiantes. Uno de los desafíos era observar cómo impactan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las dinámicas grupales, pero encontramos una gran predisposición para trabajar colectivamente”, sostuvo Milano.

La funcionaria municipal remarcó que los adolescentes demostraron capacidad para organizarse, debatir ideas y construir propuestas de manera conjunta.

El programa Generar Adolescencias se consolidó así como una herramienta de promoción de derechos y participación juvenil, fortaleciendo espacios de encuentro y reflexión para estudiantes de distintas escuelas de la capital entrerriana.