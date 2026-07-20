Personal militar con título podrá cobrar un adicional salarial: cómo será

El Gobierno reglamentó el suplemento por título para militares, que beneficiará al personal con formación afín y también alcanzará a retirados y pensionados habilitados.
El Gobierno nacional reglamentó el suplemento por título para el personal militar, un adicional salarial que ya había sido incorporado a la Ley para el Personal Militar mediante el Decreto 473/2026. La medida quedó oficializada a través del Decreto 610/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece las condiciones para acceder al beneficio.
La normativa no crea un nuevo adicional, sino que define la forma en que deberá aplicarse el suplemento previsto para los integrantes de las Fuerzas Armadas que posean títulos educativos vinculados con las funciones que desempeñan.
Hasta ahora, el suplemento por título universitario estaba limitado a determinados integrantes del cuerpo profesional. Con la modificación introducida por el Gobierno, el beneficio se amplía a todo el personal militar, cualquiera sea su forma de ingreso, siempre que reúna los requisitos establecidos.
Qué títulos serán reconocidos
El decreto establece que los jefes de los Estados Mayores Generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea serán quienes determinen cuáles son los títulos de interés para cada institución.
Para acceder al suplemento, el título deberá estar reconocido por las leyes educativas nacionales y guardar relación con las tareas que desempeñe el militar dentro de la fuerza.
Además, la reglamentación aclara que quienes posean más de un título de educación superior solo podrán percibir el adicional correspondiente al de mayor nivel académico.
Otro punto importante es que el suplemento comenzará a liquidarse desde el primer día del mes siguiente a la presentación de la documentación que acredite el título ante la autoridad competente de cada fuerza.
También alcanza a retirados y pensionados
La reglamentación recuerda que el beneficio también podrá ser percibido por personal militar retirado y, en su caso, por los familiares con derecho a pensión, siempre que el militar hubiera reunido las condiciones necesarias para acceder al suplemento antes de pasar a situación de retiro.
Asimismo, el decreto incorpora el suplemento por título dentro de los conceptos que integran los haberes del personal militar y actualiza la base utilizada para calcular otros suplementos salariales, eliminando referencias a conceptos remunerativos que habían quedado obsoletos tras reformas anteriores.
Según explicó el Poder Ejecutivo en los fundamentos de la medida, el objetivo es adecuar la reglamentación vigente a los cambios introducidos recientemente en la Ley para el Personal Militar y reconocer la capacitación académica del personal de las Fuerzas Armadas.