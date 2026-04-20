Balearon una casa tras una pelea y dejaron heridos a un hombre y un niño

Un violento episodio armado en Paraná dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un niño de 9 años, luego de que un grupo de hombres irrumpiera en una vivienda y efectuara múltiples disparos. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en una casa ubicada en la zona de calles Facundo y Los Minuanes, en barrio Anacleto Medina.

Según informaron fuentes policiales, una mujer que se encontraba descansando fue alertada por su hijo de 15 años, quien escuchó gritos en el exterior de la vivienda, como si varias personas estuvieran protagonizando una pelea. Al salir a la calle, observó a un grupo de entre cinco y seis hombres que agredían físicamente a su hijo mayor, de 30 años.

La mujer intentó intervenir y consultó a los agresores sobre lo que ocurría. Uno de ellos le respondió que le había robado, lo que generó una discusión en el lugar.

Disparos dentro de la vivienda

En medio del tenso momento, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego tipo revólver de color negro. La mujer le pidió que no disparara, advirtiendo que había niños en el interior de la casa. Sin embargo, la situación se agravó cuando el joven agredido ingresó a la vivienda y el agresor lo siguió.

Ya dentro del domicilio, el atacante efectuó varias detonaciones en distintos sectores. Como consecuencia, el hombre de 30 años resultó herido, mientras que un niño de 9 años, nieto de la dueña de casa, sufrió una lesión en el empeine producto del rebote de uno de los proyectiles.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga a bordo de dos motocicletas de 110 cilindrada, sin que la familia pudiera aportar mayores detalles sobre sus características.

Efectivos policiales acudieron al lugar luego de ser alertados y realizaron las actuaciones correspondientes, además del relevamiento de pruebas para avanzar en la investigación.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el episodio estaría vinculado a un conflicto previo, posiblemente relacionado con deudas entre las partes involucradas.

Las víctimas fueron asistidas y trasladadas para recibir atención médica, mientras la causa quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los autores del ataque.