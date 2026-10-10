Empleadas domésticas: cuánto aumentarán los sueldos en octubre, noviembre y diciembre

Los sueldos de las empleadas domésticas tendrán nuevos incrementos durante los últimos tres meses de 2026, según el esquema acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Las actualizaciones serán del 1,7% en octubre, del 1,6% en noviembre y del 1,6% en diciembre, a lo que se sumará la incorporación progresiva de un monto extraordinario abonado en agosto.

El acuerdo salarial fue alcanzado en agosto y formalizado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial durante septiembre. La medida establece los valores mínimos para las cinco categorías del sector, tanto para el personal con retiro como sin retiro.

El cronograma comenzó con un incremento del 1,9% en agosto y continuó con otro del 1,8% en septiembre. Los porcentajes posteriores se aplican sobre las remuneraciones del mes anterior, considerando también las sumas que se incorporan al salario básico.

Cómo serán los aumentos de las empleadas domésticas hasta diciembre

Además de las actualizaciones mensuales, el acuerdo contempla la integración de una suma no remunerativa que se pagó por única vez en agosto y cuyo importe dependió de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

El adicional fue de $20.000 para quienes cumplen jornadas de 16 horas semanales o más, de $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas, y de $8.000 para quienes prestan servicios durante menos de 12 horas por semana.

La incorporación al salario básico se realiza en tres etapas: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. De esta manera, el monto quedará completamente integrado antes de finalizar el año.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre de 2026

Con la actualización del 1,7% y la incorporación de la parte correspondiente del adicional, las escalas salariales mínimas de octubre quedan establecidas de la siguiente manera:

Supervisores: quienes coordinan y controlan las tareas de dos o más personas percibirán $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $599.514,52 y $661.702,46, respectivamente.

Personal para tareas específicas: esta categoría, que incluye cocineros contratados exclusivamente para esa función y trabajadores con conocimientos particulares, tendrá un valor horario de $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro. Los ingresos mensuales alcanzarán $560.776,33 y $618.187,89.

Caseros: quienes realizan tareas de cuidado y preservación de una vivienda en la que residen por su contrato laboral cobrarán $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales. Esta categoría contempla únicamente la modalidad sin retiro.

Los salarios para cuidado de personas y tareas generales

Asistencia y cuidado de personas: comprende el acompañamiento y la atención no terapéutica de niños, adolescentes, adultos mayores y personas que requieren asistencia. La hora tendrá un valor de $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $548.429,23 y $605.050, respectivamente.

Personal para tareas generales: incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, entre otras actividades habituales del hogar. El valor mínimo será de $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro.

En esta última categoría, la remuneración mensual alcanzará $498.582,06 para quienes trabajan con retiro y $548.429,23 para quienes cumplen tareas sin retiro. Se trata de los valores mínimos establecidos para octubre, por lo que pueden existir acuerdos salariales superiores.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre y diciembre

Para conocer el impacto de los próximos incrementos, puede tomarse como referencia el salario mensual de una trabajadora de tareas generales con retiro.

En octubre, su remuneración mínima será de $498.582,06. Durante noviembre, con el aumento del 1,6% y la incorporación del tramo restante de la suma extraordinaria, ascenderá a $511.639,37.

Finalmente, en diciembre se aplicará otro incremento del 1,6%, que llevará el salario mensual a $519.825,60. Esto representa una diferencia de $21.243,54 respecto del monto correspondiente a octubre.