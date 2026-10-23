Unipase sumó un nuevo comercio y ya cuenta con 142 puntos de venta adheridos

El programa Unipase incorporó a Autoservicio Meucci y amplió los beneficios para estudiantes universitarios en Paraná. Más de 3.200 jóvenes ya se adhirieron a través de la plataforma Mi Paraná.
El programa Unipase sumó un nuevo comercio en Paraná con la incorporación de Autoservicio Meucci, una firma local que este año cumplió 100 años de trayectoria. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad y Marca Paraná, alcanzó los 142 puntos de venta adheridos y más de 3.200 estudiantes universitarios registrados.
La propuesta se desarrolló en el marco del proyecto Paraná Ciudad Universitaria, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad estudiantil y el sector comercial, mediante descuentos y beneficios en distintos rubros.
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el crecimiento de la iniciativa. “Esta cantidad de comercios adheridos a Unipase demuestra que el programa está creciendo mucho y que tiene una amplia oferta”, valoró.
Más beneficios para estudiantes universitarios
Halle también resaltó el trabajo conjunto entre el Municipio y los comerciantes. “Se destaca la unión entre la Municipalidad y el sector privado, que invierte y mantiene puestos de trabajo. Para nosotros es muy importante apoyar. Somos un Estado facilitador, por eso tratamos de hacer estas gestiones en conjunto”, expresó.
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que la incorporación permitió ampliar las opciones disponibles para los estudiantes, que ya contaban con beneficios en gastronomía, librerías y otros sectores. “Esto forma parte de las políticas de promoción de la comercialización que impulsa la gestión de Rosario Romero y representa un acompañamiento al bolsillo de los estudiantes universitarios de la ciudad”, sostuvo el funcionario.
Una empresa centenaria se incorporó a Unipase
Gabriela Cian, propietaria de Autoservicio Meucci, destacó la decisión de participar del programa y vinculó la iniciativa con la trayectoria familiar del comercio.
“Esto es parte de nuestro compromiso social, que sostenemos desde que comenzó con esta empresa mi abuelo”, manifestó.
Con esta incorporación, Unipase continuó ampliando su red de comercios, mientras que los estudiantes universitarios pueden adherirse al programa mediante la plataforma Mi Paraná para acceder a los beneficios disponibles.