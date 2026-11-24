El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una nueva reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, en Paraná, donde se abordaron cuestiones vinculadas con la seguridad, la salud, la educación, las obras públicas y el seguimiento de las condiciones climáticas ante el fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales evaluaron las acciones que se encuentran en marcha en las diferentes áreas y avanzaron en la coordinación de las políticas públicas.

Al término de la reunión, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, brindó detalles sobre los principales temas analizados por el mandatario entrerriano y los integrantes de su equipo de gobierno.

Seguridad y seguimiento de las obras públicas

En materia de seguridad, uno de los puntos abordados estuvo relacionado con los procedimientos realizados en el marco de la lucha contra el narcotráfico en territorio entrerriano.

“En particular, se habló de la participación del gobernador en la destrucción de 260 kilos de cocaína en Concordia, como parte de las acciones en materia de seguridad”, destacó Cuenca.

Asimismo, el funcionario hizo referencia al seguimiento de las intervenciones en infraestructura provincial. “También se abordaron temas de salud y el seguimiento de las obras en hospitales y establecimientos educativos, entre otros asuntos”, señaló.

El Gobierno provincial evaluó el paro docente

La situación educativa también formó parte de la agenda de la reunión de gabinete, en coincidencia con la medida de fuerza impulsada por los gremios docentes.

Al respecto, Cuenca sostuvo que el 80% de los docentes concurrió a las aulas durante la jornada de paro de este martes, según los datos difundidos por el Gobierno provincial.

“Agradecemos el compromiso de los docentes que garantizaron que nuestros alumnos estén en las aulas”, expresó el titular del Consejo General de Educación.

Prevención y monitoreo ante el fenómeno de El Niño

Otro de los ejes del encuentro fue el seguimiento de las condiciones climáticas y la coordinación de las medidas preventivas ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño en Entre Ríos.

Cuenca explicó que la problemática climática ocupa un lugar recurrente en las reuniones del equipo de gobierno y que el mandatario provincial realiza un seguimiento de las acciones desarrolladas por las distintas dependencias.

“Como en las últimas reuniones de gabinete, el gobernador pone en eje este tema y nos comenta los avances con las demás áreas”, subrayó el funcionario.