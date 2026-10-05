Advirtieron una coloración rojiza en dos arroyos entrerrianos y exigieron controles ambientales

La Red Cuenca Las Conchas alertó por una nueva coloración rojiza en los arroyos Espinillo y Crespo. Señalaron que el fenómeno se repitió en octubre y apuntaron a la zona de descarga de las piletas de tratamiento de Crespo.
Los arroyos Espinillo y Crespo volvieron a presentar una coloración rojiza, según alertó la Red Cuenca Las Conchas tras una constatación realizada a campo el 1 de octubre. Integrantes de la organización registraron fotografías y videos y señalaron que la situación se había repetido durante los últimos años. De acuerdo a la denuncia de la entidad ambientalista, el rastro de la anomalía llevó hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo.
Los dos cursos de agua desembocaban en el arroyo Las Conchas, en el departamento Paraná. Según publicó Era Verde, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos estaba al tanto de la situación y habría realizado un recorrido y muestreo.
Desde la Red Cuenca Las Conchas señalaron que el fenómeno se repetía durante octubre. "Fuimos hasta la zona de descarga de las piletas de tratamiento de la ciudad de Crespo y advertimos lo que se muestra en las fotos", expresaron en una publicación en redes digitales.
Reclamo ante las autoridades
Los integrantes de la organización también hicieron referencia a las respuestas recibidas de las autoridades municipales ante situaciones anteriores.
"Aunque las autoridades municipales han respondido siempre atentas a nuestras consultas, no podemos dejar de señalar la preocupación e impotencia que nos inunda ante estos eventos", manifestaron.
Desde la Red Cuenca Las Conchas señalaron al Parque Industrial de Crespo como el sector sobre el que se centraban las sospechas respecto del origen de la contaminación, vinculada, según plantearon, con el desborde de las piletas de tratamiento de efluentes.
La organización recordó que "en el parque industrial de Crespo hay ocho industrias que vuelcan efluentes tratados al sistema cloacal municipal –según informe municipal de diciembre de 2025– y sólo dos con certificados ambientales. Urge regularizar la situación. Urge poner fin a estos vertidos a los arroyos, fuentes de vida, de trabajo y esparcimiento".
Denuncia ante Ambiente y pedido de monitoreo
La Red Cuenca Las Conchas informó que había realizado una presentación ante la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y, según señalaron, se mantienen a la espera de una respuesta.
En ese marco, también mencionaron un informe científico publicado en julio de este año, titulado "Riesgo ecológico de pulsos de efluentes por lluvia en la cuenca de Las Conchas".
Según explicaron, el trabajo concluyó que "los monitoreos convencionales –y escasos– no logran captar los pulsos de contaminación breve pero intensa que se producen cuando los sistemas de tratamientos de líquidos cloacales e industriales desbordan y arrastran todo lo acumulado de una sola vez".
Finalmente, desde la organización anticiparon que solicitarían reuniones con las industrias radicadas en la zona y plantearían un esquema de seguimiento sobre la cuenca.
En ese sentido, anunciaron que requerirían "el diseño participativo de un monitoreo adecuado para la cuenca del arroyo Las Conchas. Tenemos las condiciones técnicas y el amor por este territorio para participar de estos procesos".