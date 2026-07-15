El paranaense Luciano Vicentín fue figura en la épica remontada de Argentina ante Canadá

El paranaense Luciano Vicentín fue la gran figura de la Selección argentina en la agónica victoria sobre Canadá por la Nations League de vóley. El entrerriano aportó 20 puntos y fue determinante para que la Albiceleste remontara un partido que comenzó perdiendo por dos sets y terminara imponiéndose por 3-2 en Osaka, Japón.

El equipo dirigido por Horacio Dileo se quedó con un triunfo clave en el arranque del Week 3 tras imponerse con parciales de 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17, resultado que le permitió mantener intactas sus aspiraciones de clasificarse a la fase final del certamen.

Vicentín lideró la reacción argentina

La Selección sufrió en el comienzo del encuentro. Canadá mostró mayor contundencia en los momentos decisivos y aprovechó los errores argentinos para quedarse con los dos primeros sets por escaso margen.

Sin embargo, el conjunto nacional reaccionó a partir del tercer parcial. Allí comenzó a crecer la figura de Luciano Vicentín, quien se convirtió en la principal vía de ataque del equipo y lideró la remontada con una destacada actuación ofensiva.

En el cuarto set, Argentina mostró su mejor versión y dominó ampliamente a su rival con un contundente 25-13, impulsada por el gran nivel del jugador oriundo de Paraná.

Un tie break para el infarto

El quinto set volvió a ser muy equilibrado y se definió recién en los puntos finales. Argentina logró sostener la presión y cerró una victoria tan trabajada como valiosa por 19-17.

Además de Vicentín, otro de los jugadores destacados fue Manuel Armoa Morel, quien aportó 16 puntos y resultó clave con la efectividad de su saque durante la remontada.

La clasificación sigue siendo posible

Con este triunfo, la Selección argentina alcanzó un registro de tres victorias y seis derrotas, ubicándose en el 13° puesto de la tabla general.

Ahora deberá afrontar tres compromisos decisivos para mantener viva la ilusión de avanzar a la segunda fase de la Nations League. El próximo viernes enfrentará a Cuba desde la 1 de la madrugada (hora argentina), mientras que luego cerrará la primera ronda ante dos de los principales candidatos al título: Italia, el sábado a las 7.20, y Japón, líder del certamen, el domingo también desde las 7.20.

Para conseguir la clasificación, Argentina necesitará ganar los tres encuentros restantes y esperar una combinación favorable de resultados. A la fase final accederán los siete mejores equipos de la tabla, además de China, que participará como país anfitrión.